الجبير: لا تأثير لسياسة واشنطن تجاه روسيا على خططنا لتعزيز التعاون مع موسكو

“القدس العربي”- وكالات: أكد وزير الخارجية السعودية عادل الجبير أن السياسة الأمريكية تجاه روسيا لن يكون لها تأثير على خطط الرياض بشأن التعاون مع موسكو، بما في ذلك الاستثمارات.

وقال في مقابلة مع وكالة “تاس″ الروسية نشرتها الأحد: “هدفنا هو تعزيز العلاقات مع روسيا في شتى المجالات”.

وردا على سؤال حول كيفية تأثُّر التعاون الاستثماري بين الرياض وموسكو بالشراكة التقليدية بين السعودية والولايات المتحدة، التي تفرض عقوبات على روسيا، قال: “العقوبات بين روسيا والغرب هي بين روسيا والغرب”.

وأشار إلى أن العقوبات سيتم رفعها يوما ما.

وقال: “لدينا علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة، لا شك في ذلك، ولكننا أيضا نرغب في علاقات أقوى مع روسيا لأننا نعتقد أنه إذا كانت لدينا علاقات جيدة مع روسيا وعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة وعلاقات جيدة مع الصين، سيكون هذا أمرا جيدا للغاية بالنسبة لنا وأمرا جيدا للغاية للمنطقة وأمرا جيدا للغاية للعالم”.