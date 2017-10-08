النجيفي يطلق مبادرة لنزع فتيل الأزمة بين بغداد وأربيل

“القدس العربي”- وكالات: أطلق نائب الرئيس العراقي، أسامة النجيفي، الأحد، مبادرة للوصول إلى حلول وطنية بشأن أزمة إستفتاء الانفصال لاقليم الشمال الباطل، مؤكدا أن المبادرة تستثني اللجوء إلى الحلول العسكرية.

وقال النجيفي في بيان أصدره مكتبه وتلقت “الأناضول” نسخة منه، إنه “انطلاقا من وعي عميق بالمسؤولية الوطنية.. اطلقنا مبادرة لتفكيك الأزمات التي يمر بها الوطن والوصول إلى حلول وطنية جامعة عمادها الحوار ووحدة العراق .. بعيدا عن لغة التهديد والتخوين والتلويح باستخدام القوة العسكرية وبخاصة ما يتعلق بأزمة استفتاء اقليم الشمال”.

ولم يتطرق البيان إلى تفاصيل هذه المبادرة.

وأضاف البيان إنه “في الاجتماعات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الاقليم مسعود البارزاني، شددنا على الثوابت والرؤية للوضع في العراق بشكل عام وأزمة الاستفتاء بشكل خاص، وركزنا على احترام الدستور، ووحدة العراق، وأهمية الحوار في الوصول إلى نتائج من شأنها تفتيت الأزمات لصالح مصلحة وطنية مشتركة”.

وأكد أن “المشاكل لا تحل بالتهديد والوعيد والحصار، ولنا في تجارب التاريخ الحديث ما يثبت رأينا ورؤيتنا”، معتبرا أن أزمة الاستفتاء هي نتاج سياسات خاطئة.

وأشار البيان إلى أنه سيتم عرض نتائج المبادرة، ومناقشتها “مع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وكل المعنيين في قيادات الدولة والكتل السياسية”.

وأعلنت الحكومة العراقية الاسبوع الماضي رفضها الدخول في حوار مع الإقليم قبل إلغاء نتائج استفتاء الانفصال الباطل، الذي أفرز توترًا متصاعدًا في العراق والمنطقة.

وفي خطوة تعارضها قوى إقليمية ودولية، والحكومة المركزية في بغداد، أجرى إقليم شمال العراق، في 25 سبتمبر/ أيلول المنصرم، استفتاء الانفصال عن العراق، وسط تصاعد التوتر مع الحكومة المركزية في بغداد.

وفرضت بغداد، الجمعة الماضية، حظرا على الرحلات الجوية الدولية من وإلى الإقليم، بعد أن رفضت حكومة الإقليم تسليم مطاري أربيل والسليمانية للحكومة الاتحادية.