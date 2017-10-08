روما..خفر السواحل الليبي ينقذ نحو 16 ألف مهاجر بزوارق إيطالية

“القدس العربي”-(وكالات): قال وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي، إن خفر السواحل الليبي أنقذ أكثر من 16 ألف مهاجر غير شرعي بحراً بفضل زوارق الدورية الإيطالية، فيما تراجع عدد الوافدين من النيجر بنسبة 35 في المائة.

ونقل التلفزيون الحكومي عن مينيتي القول، اليوم الأحد، “لقد استطاع خفر السواحل الليبي انقاذ أكثر من 16 ألف مهاجر غير شرعي خلال الأشهر الخمس الماضية، وذلك بفضل زوارق الدورية التي سلمتها إيطاليا في مايو/أيار الماضي”

وأشرف مينيتي خلال الزيارة التي قام بها إلى طرابلس في الخامس عشر من مايو/أيار الماضي على تسليم 4 زوارق دورية لخفر السواحل في ليبيا.

وأكد في حينه خلال مؤتمر صحفي في القاعدة البحرية في بوستة، على بعد بضعة كيلومترات من العاصمة الليبية “إن تسليم الزوارق بعد أن تم تدريب الطاقم الليبي في إيطاليا يعد خطوة مهمة على طريق السيطرة على سلامة الحدود البحرية في ليبيا، بهدف وضع حد لموت مهاجرين في المتوسط”.

وحسب الوزير الإيطالي فإن ” المهاجرين الى إيطاليا قد تراجعت نسبتهم نظراً لانخفاض معدل الوافدين إلى ليبيا من النيجر 35 في المائة”، مشيراً إلى أن “إيطاليا بدأت ترى بصيص ضوء في نهاية النفق على صعيد تخفيف وطأة الهجرة غير الشرعية بحراً”.

يذكر أن الحكومة الإيطالية، ذكرت في مشروع الموازنة لهذا العام أنها تتوقع نفقات قدرها 4.6 مليار يورو لرعاية اللاجئين، خلال العام الحالي.