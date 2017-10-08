قريبا… تغيير قنوات التليفزيون عن بعد عن طريق تحريك فنجان القهوة

“القدس العربي”-(وكالات): ابتكر باحث بريطاني تقنية جديدة تسمح بالتحكم عن بعد في أجهزة التليفزيون عن طريق تحريك الأغراض التي نستخدمها في حياتنا اليومية.

ولا تتطلب التقنية الجديدة التي تحمل اسم “ماتش بوينت” سوى إلى كاميرا انترنت من أجل رصد الحركات وبرنامج خاص يتم تنزيله على التليفزيون. وتسمح هذه التقنية باختيار أغراض مختلفة من حياتنا اليومية أو أجزاء الجسم المختلفة، وتحريكها من أجل التحكم في وظائف التليفزيون.

ومن أجل تشغيل البرنامج، يتم الضغط على أيقونة خاصة على شاشة التليفزيون تمثل الوظائف المختلفة مثل التحكم في درجة الصوت أو تغيير القناة أو درجة السطوع وغيرها. وبمجرد اختيار الوظيفة المطلوبة، يقوم المستخدم بالتلويح بالغرض الذي يريد استخدامه كوسيلة للتحكم في الهواء بحركة دائرية، بحيث يقوم البرنامج بالتعرف على هذا الغرض باعتباره أداء للتحكم عن بعد.

وأفاد الموقع الإلكتروني “نيو ساينتست” المتخصص في الأبحاث العلمية والتكنولوجيا بأن التقنية الجديدة التي ابتكرها الباحث كريستوفر كلارك من جامعة لانكستر البريطانية “تبحث ببساطة عن الحركات، وبالتالي فإن أي شخص يمكنه التحكم عن بعد في جهاز التليفزيون” مضيفا أنه ليس من الضروري أن يظهر الغرض المستخدم في التحكم عن بعد بشكل كامل أمام الكاميرا.

وذكر الموقع الإلكتروني أنه من أجل الحيلولة دون تلقي التليفزيون أوامر عن طريق الخطأ بواسطة المستخدم، قام الباحث كريستوفر كلارك باختيار الحركة الدائرية كوسيلة للربط بين التليفزيون والغرض الذي يتم استخدامه في التحكم عن بعد، حيث أن الشخص عادة لا يقوم بحركات دائرية عن طريق الخطأ.

ويقول كريستوفر كلارك إن التقنية الجديدة لها تطبيقات عديدة، مؤكدا أن العاملين في مجال الطب أبدوا اهتماما كبيرا بهذه التقنية حيث أن الجراحين على سبيل المثال كثيرا ما يحتاجون إلى استعراض بيانات معينة على الشاشات أثناء الجراحة، ولكنهم لا يستطيعون على سبيل المثال ترك المبضع أو الأداة الطبية للضغط على أزرار الشاشة، وبالتالي فإن مثل هذه التقنية سوف تكون لها أهمية بالغة بالنسبة لهم.

ويرى كلارك إنه من الممكن تطويع هذه التقنية الجديدة بحيث تناسب استخدامات أي شخص يحتاج إلى التحكم في الأجهزة الإلكترونية دون أن يضطر إلى لمسها.