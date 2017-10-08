أزواج يتنافسون في بطولة لحمل زوجاتهم في أمريكا

“القدس العربي”-(وكالات): شارك العشرات من الأزواج في بطولة أمريكا الشمالية لحمل الزوجات في ولاية مين الأمريكية أمس السبت (7 أكتوبر /تشرين الأول).

وحمل رجال زوجاتهم فوق ظهورهم وخاضوا العقبات وتجاوزا حفرة موحلة بينما وقف متفرجون يشجعونهم ويحثونهم على المنافسة في البطولة التي تقام منذ 18 عاما.

وفاز الزوجان جيك وكيرستن بارني من ولاية فرجينيا بالبطولة بعدما قطعا مسافة المسابقة في 58 ثانية تقريبا.

وفاز الزوجان برحلة إلى فنلندا للمشاركة في بطولة حمل الزوجات الدولية.

وقال الزوج إنه فاز مع زوجته العام الماضي بالمركز الثاني في بطولة أمريكا الشمالية لحمل الزوجات. وقال “حسنا. فزنا بالمركز الثاني العام الماضي وأردنا أن نفوز بالأول هذا العام”.