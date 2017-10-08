السودان: مشار وافق على إيقاف الحرب في جنوب السودان حال إحياء عملية السلام

“القدس العربي”-(وكالات): أعلن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، اليوم الأحد، موافقة زعيم المعارضة المسلحة ريك مشار، على إيقاف “الحرب والرصاص” في جنوب السودان، حال إحياء عملية السلام.

وكشف غندور في تصريحات إعلامية، عن اكتمال الترتيبات للقاء رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت قريبًا، لإحياء عملية السلام، تطبيقًا لقرارات اجتماع مجلس وزراء الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا “إيغاد”، في الفترة الماضية.

وأضاف، “زيارتي إلى جنوب إفريقيا جزء من عملية (إيغاد) الراعية للمفاوضات بين الحكومة والمعارضة، لإحياء عملية السلام في جنوب السودان”.

وتابع، “كلفنا بلقاء مشار في جنوب إفريقيا، والمعارضة الجنوبية الأخرى، ونحن في السودان نسعى لاستتباب الأمن والسلام في جنوب السودان”.

وعقد غندور، ونظيره الإثيوبي وركينة قيريو، الخميس الماضي، اجتماعات مطولة مع مسؤولين في جنوب إفريقيا، ومع زعيم المعارضة المسلحة ريك مشار، لدفع عملية السلام في دولة جنوب السودان.

والتقى الوزيران مع نائب رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوسا، ووزيرة خارجيتها مايتي نكوانا ماشاباني، وبحثا إعادة تنشيط عملية السلام في جنوب السودان.

و”إيغاد” منظمة شبه إقليمية في إفريقيا مقرها جيبوتي، تأسست عام 1996، وتضم دول شرق القارة وبينها إثيوبيا، السودان، الصومال، جيبوتي، وأوغندا.

يذكر أن “اتفاق سلام”، جرى التوصل إليه في أغسطس/آب 2015، لكنه لم يفلح في إنهاء الحرب، التي خلقت معاناة إنسانية زادت المجاعة من حدتها في بعض مناطق “جنوب السودان”، الذي يسكنه أكثر من 12.5 مليون نسمة.

ومنذ منتصف ديسمبر/كانون الأول 2013، تشهد دولة جنوب السودان جولات للحرب الأهلية، يغلب عليها الطابع القبلي، بين قوات موالية لرئيس البلاد سلفاكير ميارديت، الذي ينحدر من قبيلة “الدينكا”، وأخرى لنائبه المقال ريك مشار، من قبيلة “النوير”، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى.

وتعاني دولة جنوب السودان ، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي في 2011، من حرب أهلية بين القوات الحكومية وقوات المعارضة، اتخذت بعدًا قبليًا، وخلفت مئات القتلى وشردت عشرات الآلاف، ولم يفلح اتفاق سلام أبرم في أغسطس 2015، في إنهائها.