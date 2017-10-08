  عمر خيرت وشيرين يبهران الأردنيين في مهرجان بالبحر الميت

“القدس العربي”-(وكالات): أمتع الموسيقار المصري الشهير عمر خيرت والمطربة المصرية شيرين عبد الوهاب الجمهور الأردني بالموسيقى والغناء في مطلع هذا الأسبوع في إطار مهرجان ليالي البحر الميت.

وتنظم هذا المهرجان السنوي شركة 16 مايو إيفنتس في موسمه الثالث وتهدف إلى جمع أساطير الموسيقى ومحبيها معا.

وقال بعض منهم إن الأمسية كانت تسلية رائعة بعيدا عن الصراعات التي تحدث في العالم العربي.

ويقول المنظمون إنهم يأملون في تحويل الأردن إلى مركز للموسيقى والثقافة.