الإيطالي بيرلو يعلن الاعتزال نهائيًا

“القدس العربي”-(وكالات): أعلن لاعب كرة القدم الإيطالي أندريه بيرلو، اليوم الأحد، اعتزاله كرة القدم نهائيًا.

وفي تصريح لصحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، قال بيرلو “أنت وحدك الذي تحدد موعد اعتزالك، فإنني أعاني حاليًا من مشاكل بدنية خلال التدريبات اليومية بعد أن وصل عمري 38 عامًا، لذا فإنه حان الوقت للاعتزال”.

وأضاف “سأعود لإيطاليا في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لدي أكثر من خطة لكنني لم أقرر بعد”.

ويمتلك بيرلو مسيرة حافلة بالألقاب حيث فاز بلقبي دوري أبطال أوروبا ولقبي سوبر أوروبا وكأس العالم للأندية مع ميلان إلى جانب 6 ألقاب دوري إيطالي مع يوفنتوس وميلان بخلاف كأس العالم 2006 مع منتخب بلاده.