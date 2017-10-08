عمال النوبات الليلية… إحذروا البدانة المفرطة

لندن – “القدس العربي”:

تعمل ليلًا، إذًا تجنب الأكل. هذا ما ينصح به باحثون، أكدوا في دراسة حديثة أن “نوبات العمل الليلية ستزيد من نسب البدانة أكثر من 35 %.

ووفق ما نقلت صحيفة “ديلي ميل”، فإنالأشخاص الذين يعملون خلال الليل تزداد نسبة إصابتهم بالبدانة. وأشارت الدراسة الصينية إلى أن نوبات العمل الليلية تعرقل إفراز المخ لهرمون ميلاتونين، إضافة إلى الإضرار بعملية الأيض بالجسم.

وذكرت الصحيفة إن الأشخاص الذين يعملون ليلا سيزداد وزنهم بصورة أسرع؛ بسبب بطء عملية الهضم. وقام الباحثون من الجامعة الصينية في هونغ كونغ بتحليل أنماط عمل الموظفين مع مقارنتها بمستوى صحتهم، وذلك بعد أن قاموا بجمع بيانات متعلقة بـ 28 دراسة سابقة تشمل مئات الآلاف من الموظفين في مجالات مختلفة حول العالم.

وأكد أحد الباحثين أن نحو 7.0 مليار شخص على مستوى العالم يعملون في نوبات عمل ليلي، ودراستنا كشفت عن أن البدانة وزيادة الوزن بين الموظفين يرجعان إلى طبيعة العمل الليلية، أوضح أن التعرض للضوء الاصطناعي خلال الليل يعرقل ساعة الجسم، ما يحد من إفراز هرمون ميلاتونين، الذي يعرف بهرمون النوم.