قتل زوجته وحمويه ثم انتحر مباشرة على “فيس بوك”

لندن – “القدس العربي”:

بعد أن أقدم على قتل زوجته ووالديها، انتحر شاب تركي مباشرة على “فيس بوك”. ووفق صحيفة “ديلي ميل” فإن صديق جوكوز البالغ من العمر 24 عاما، انتحر عبر فيديو مباشر على “فيس بوك”، معلنا شعوره بالندم لأنه قتل زوجته ووالديها في غمرة غضبه.

وذكرت الصحيفة أن الشاب استخدم بندقية صيد بعد خلاف عائلي بينه وبين عائلة حمويه، على خلفية منعه من قبلهم لرؤية ابنه البالغ من العمر عاما ونصف العام. وشاهد مقطع الفيديو الذي أزالته لاحقا إدارة “فيس بوك” أكثر من نصف مليون مشاهد.