فيروس الفيفا يضرب وسط تشيلسي في مقتل

“القدس العربي”: استقبل المدير الفني لتشيلسي أنطونيو كونتي، أنباء مُزعجة من معسكر المنتخب الفرنسي بخصوص الإصابة التي تعرض لها صاحب الرئات الثلاث نغولو كانتي، أثناء مشاركته في المباراة الدولية التي جمعت منتخب بلاده بنظيره البلغاري مساء أمس السبت، وانتهت بفوز الديوك بهدف نظيف ضمن تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2018.

وألمت تلك الإصابة بأفضل لاعب في البريميرليغ الموسم الماضي، بعد مضي 34 دقيقة فقط، ما تسبب في خروجه من الميدان، لتفادي تفاقم الإصابة، مع ذلك ألمح مدرب أبطال العالم 1988 ديديه ديشان، إلى صعوبة لحاق صاحب الـ 26 عامًا في لقاء تأمين بطاقة الصعود للمونديال ضد روسيا البيضاء.

وعندما سُئل مدرب يوفنتوس وموناكو سابقًا عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها كانتي، فأجاب للصحفيين قائلاً “من الواضح أنه يُعاني من مشكلة في عضلات الفخذ، إن كانتي ورابيو من اللاعبين المهمين في خط الوسط، ودائمًا أي فريق يبحث عن التوازن، ونُفكر في الاعتماد على رابيو في دور لاعب الوسط المحوري، لكن غياب كانتي من شأنه أن يُزعزع استقرار الفريق، ونحن لا نتمنى ذلك”.

وجاءت إصابة كانتي لتقلب حسابات مدرب البلوز، كونها الخسارة الفادحة الثانية في غضون أيام، بعد ضربة المهاجم الإسباني ألفارو موراتا، الذي تأكد غيابه عن الملاعب لفترة لن تَقل بأي حال من الأحوال عن ستة أسابيع، بداعي الإصابة التي تعرض لها أمام مانشستر سيتي، في آخر لقاء فترة التوقف الدولي.