فضحية “جنسية” في غواصة تابعة للبحرية الملكية في بريطانيا

لندن – “القدس العربي”

في فضيحة جنسية جديدة داخل البحرية الملكية البريطانية، أقيل أحد كبار الضباط في البحرية لاقامته علاقة جنسية “غير شرعية” مع زميلته، في غواصة نووية.

وكشفت صحيفة “تلغراف” البريطانية عن أن الحادثة الثانية التي يتم فيها إقالة ضابط للأسباب نفسها، مشيرة إلى أن الفضيحة بدأت تتسع داخل البحرية الملكية، حيث جرى إيقاف قائد الغواصة وضابط آخر بعد نشر تقارير تفيد أنهما كانا على علاقة غير شرعية مع زميلتين لهما”.

وأعفي القائد ستيوارت أرمسترونغ من مهامه في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد كشف علاقته “غير العادية” مع إحدى الضابطات.كما جرى إيقاف مسؤول تنفيذي للغواصة (لم يذكر اسمه) لنفس السبب.ويعتبر المسؤول المعفى اليد اليمنى للقائد أرمسترونغ.