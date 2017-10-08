اكتشاف “أنابيب” خاصة في الدماغ للتخلص من السموم

لندن – “القدس العربي”

في اكتشاف مذهل، أكد باحثون بريطانيون أن الدماغ لديه أنابيب خاصة تخلصه من المواد السامة. الباحثون في معهد الصحة العصبية “نيندس″، اكتشفوا أنابيب متفرعة في الدماغ تعمل على التخلص من المواد السامة التي تؤذيه وتعرقل عمله.

وأكد هؤلاء وفق الصحيفة أن هذا الاكتشاف سيساعد بشكل إيجابي وسريع على اكتشاف الأمراض العصبية قبل حدوثها، مثل الزهايمر، الذي قد يكون ناجما عن تراكم لويحات لزجة يعجز الدماغ عن التخلص منها.

وأوضح دانيال رايش، أحد الباحثين في المعهد: “لقد شاهدنا حرفيا كيفية مغادرة هذه المخلفات والمواد السامة أدمغة الناس، ونأمل أن تقدم نتائجنا رؤى جديدة لمجموعة متنوعة من الاضطرابات العصبية”. مضيفاً: “نعلم منذ سنوات نبحث كيف تدخل السوائل دماغ الإنسان؟ والآن وأخيرا، أصبحنا نعرف كيف تخرج هذه السوائل من الدماغ؟”.

وتشير الدراسة أيضاً إلى أن الأوعية يمكن أن تكون بمثابة أنبوب يربط بين الدماغ والجهاز المناعي.