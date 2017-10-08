بايرن ميونخ يضع خطة مُحكمة لخطف “لوف”

“القدس العربي”: بمُجرد أن تمكن المنتخب الألماني من انتزاع بطاقة الترشح للدفاع عن لقب كأس العالم، ظهرت على الساحة “حملة” من التقارير والشائعات، حول مستقبل مدرب المنتخب يواكيم لوف، رغم أن عقده الحالي مع الاتحاد مُمتد لمنتصف عام 2020.

صحيفة “بيلد” واسعة الانتشار في ألمانيا، علمت من مصادرها الخاصة أن رئيس النادي البافاري أولي هونيس، عرض على المدرب البالغ من العمر /57عامًا/ فكرة تولي قيادة كبير البلاد، خلفًا للرجل المؤقت الحالي يوب هاينكس، الذي جاء لتصحيح ما أفسده الإيطالي كارلو أنشيلوتي، قبل طرده الأسبوع الماضي.

وتقول الصحيفة، أن المدرب الذي قاد الماكينات للفوز بكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخهم، يدرس فكرة تسليم الراية لمدرب آخر، بعد الانتهاء من كأس العالم حتى لو حافظ على لقبه، وذلك لرغبته في العودة لمجال تدريب الأندية، ما قد يدفعه لفسخ عقده بعد انتهاء مهمته في المونديال، وفقًا لبنود عقده، التي تُتيح له تقرير مصير قبل عامين من انتهاء العقد.

بالتزامن مع تزايد الشائعات والقصص، أدلى مدير المنتخب أوليفر بيرهوف بتصريحات أثارت جدلاً واسعًا، قال خلالها “كل شيء يُمكن حدوثه في عالم كرة القدم، ذهاب لوف إلى بايرن ميونخ؟ لا يُمكن استبعاد ذلك. دون أدنى شك خوخي (لوف) لديه ما يؤهله لتدريب أي فريق في العالم، وأعتقد أن هناك أندية كبيرة جدًا تُريد التعاقد معه”.

وكان يواكيم لوف قد تسلم الدفة الفنية قبل 11 عامًا، وتحديدًا بعد احتلال الألمان المركز الثالث في مونديال 2006 مع يورغن كلينسمان، وبعد عامين قاد المنتخب للوصول لنهائي اليورو، لكنه خسر أمام إسبانيا، ثم وصل إلى نصف نهائي كأس العالم 2010، قبل أن يصل لقمة المجد بالفوز بلقب 2014 ثم كأس القارات الصيف المنصرم.