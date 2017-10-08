المنتخب الفرنسي يُصدر أزمة جديدة لجوزيه مورينيو

“القدس العربي”: بدأ مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو، يُحضر نفسه لدخول نفس المعركة التي واجهها الشتاء الماضي، للإبقاء على مهاجمه الفرنسي أنتوني مارسيال، الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى صفوف إشبيلية على سبيل الإعارة أو البيع النهائي يناير الماضي، لولا الوعود التي حصل عليها من المدرب.

وعانى صاحب الـ21 عامًا من تجاهل “سبيشال وان” في النصف الأول من الموسم الماضي، الأمر الذي جعله يدرس فكرة الرحيل، لخوفه على مكانه في تشكيلة منتخب بلاده، إلا أن المدرب البرتغالي وعد الشاب اليافع، بالحصول على دقائق أكثر في النصف الثاني، وهو الأمر الذي أقنع اللاعب بالبقاء حتى هذه اللحظة.

ومنذ بداية هذا الموسم، اعتاد مارسيال على المشاركة كبديل مع الشياطين الحمر، ومع ذلك نجح في تسجيل خمسة أهداف من مشاركته في تسع مباريات، منهم ثلاثة أهداف في الدوري، لكنه تفاجأ بخروجه من قائمة منتخب بلاده، الذي سيختتم مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم، باستقبال روسيا البيضاء مساء الثلاثاء.

على الفور، استغلت بعض الصحف الإنكليزية والإسبانية الفرصة، وبدأت الروايات بتقرير نشرته صحيفة “ذا صن”، ادعت خلاله أن مدرب أرسنال آرسن فينغر سيكون أول المُرحبين بضم ابن جلدته إذا قرر مغادرة الشياطين الحمر في الميركاتو الشتوي، ولو على سبيل الإعارة للتشبث بفرصة رفع علم الديوك في بلاد الثلج.

أيضًا صحيفة “موندو ديبورتيفو” القريبة من نادي برشلونة، رفضت استبعاد دخول العملاق الكتالوني على الخط، مع تزايد احتمالات رحيله، خاصة بعد تعافي زلاتان إبراهيموفيتش من إصابته في الرباط الصليبي، حيث ستتقلص فرص القادم من موناكو في المشاركة، وهو الأمر الذي قد يُعجل بخروجه، إذا أصر على الرحيل من أجل المونديال.

وتأتي أزمة مارسيال المُنتظرة بعد سلسلة من الأخبار السيئة، التي بدأت بتعرض المهاجم لوكاكو لإصابة على مستوى الكاحل في أسبوع الفيفا، على إثرها قد يغيب عن الكلاسيكو الإنكليزي ضد ليفربول، ثم انضم إليه مروان فيلايني بإصابة في الركبة مع المنتخب البلجيكي، والأسوأ من ذلك، انتشار أنباء عن استمرار غياب بول بوغبا لشهرين إضافيين، بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية أن الإصابة أسوأ مما كان مُتوقع لها.