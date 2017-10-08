في ألمانيا…حادث سير يحول سيارة بـ 200 ألف يورو إلى حطام

“القدس العربي”-(وكالات): تسبب حادث سير، وقع في مدينة ألمانية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، في تحويل سيارة رياضية فارهة يبلغ ثمنها 200 ألف يورو إلى حطام.

وأوضحت الشرطة الألمانية أن شابا29/ عاما/ كان يقود السيارة، التي تبلغ قوة محركها 610 حصان، عندما انقلبت بالقرب من مدينة فايترشتات ثم انحرفت خارج الطريق المبتل بفعل المطر.

واصطدمت السيارة بالحاجز الجانبي للطريق قبل أن تنقلب مرة أخرى وتسقط في حفرة وتبقى فيها، وتسببت الأجزاء المتناثرة منها في إحداث أضرار لأربع سيارات أخرى.

الجدير بالذكر أن قائد السيارة أصيب بجروح طفيفة وتمكن من التسلق خارجها وجرى نقله إلى المستشفى.

وعزت الشرطة سبب الحادث إلى الحالة البالية التي كانت عليها الإطارات الخلفية للسيارة رغم أن السيارة لم يمض على تصنيعها سوى عام واحد.