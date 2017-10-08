رئيس “الشورى القطري” يبحث مع وفد “الشيوخ الأمريكي” تعزيز العلاقات البرلمانية

“القدس العربي”-(وكالات): بحث رئيس مجلس الشورى القطري (البرلمان)، محمد بن مبارك الخليفي، الأحد، مع “وفد من كبار موظفي مجلس الشيوخ الأمريكي تعزيز العلاقات البرلمانية بين قطر والولايات المتحدة.

وبحث الخليفي مع الوفد الأمريكي الذي يزور العاصمة القطرية الدوحة “العلاقات البرلمانية القائمة بين قطر والولايات المتحدة وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها”، حسب وكالة الأنباء القطرية “قنا”.

وتأتي الزيارة وسط دعوات إقليمية ودولية لإنهاء الأزمة الخليجية التي تراوح مكانها رغم مرور أكثر من 4 أشهر على اندلاعها.

ولم تذكر الوكالة القطرية تفاصيل حول ما دار خلال الاجتماع، أو تاريخ وصول الوفد الأمريكي ومدة زيارته.

وتعصف بالخليج أزمة بدأت، في 5 يونيو/حزيران الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.

يشار إلى أن مجلس الشورى القطري أنشئ طبقا للدستور المصادق عليه في نيسان/أبريل 2003، ويضم 45 عضوًا، منهم 30 بالانتخاب و15 يعينهم أمير قطر، وله 3 مهام هي المصادقة على الموازنة العامة، والرقابة على أداء الوزراء، والتصويت على التشريعات المقترحة.