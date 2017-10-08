المنتخب الإنكليزي يفوز على ليتوانيا وينهي تصفيات المونديال بدون هزيمة

“القدس العربي”-(وكالات): حافظ المنتخب الإنكليزي لكرة القدم على سجله خاليا من الهزائم، في مشوار التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا، بتغلبه على مضيفه منتخب ليتوانيا 1 / صفر اليوم الأحد في الجولة العاشرة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة.

فيما تغلب منتخب سلوفاكيا على مالطا 3 / صفر، ليضمن المركز الثاني في المجموعة، فيما تعادل المنتخب الأسكتلندي أمام مضيفه السلوفيني 1 / 2 لينتهي حلم التأهل للمونديال.

ويدين المنتخب الإنكليزي بالفضل في هذا الفوز للاعبه هاري كين الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27 من ركلة جزاء.

ورفع المنتخب الإنكليزي رصيده إلى 26 نقطة في صدارة الترتيب، علما بانه كان قد ضمن تأهله للمونديال بعد أن تغلب على سلوفينيا 1 / صفر يوم الخميس الماضي، فيما توقف رصيد المنتخب الليتواني عند ست نقاط في المركز الخامس.

يذكر أن هذا الفوز هو الثامن للمنتخب الإنكليزي مقابل تعادلين فقط، فيما تعد هذه الهزيمة هي السادسة للمنتخب الليتواني مقابل الفوز في مباراة والتعادل في مباراة.

وفي المباراة الثانية، حسم منتخب سلوفاكيا المركز الثاني بتغلبه على منتخب مالطا 3 / صفر، حيث سينتظر بقية مباريات هذه الجولة في المجموعات الأخرى لتحديد ما إذا كان سيصعد للملحق الأوروبي كواحد من أفضل ثمانية منتخبات أصحاب المركز الثاني من عدمه.

وسجل أهداف المنتخب السلوفاكي آدم نيميك (هدفين) في الدقيقتين 33 و62 وأوندريج دودا في الدقيقة .69

ورفع منتخب سلوفاكيا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف أمام المنتخب الإسكتلندي، فيما توقف رصيد منتخب مالطا عند نقطة واحدة في المركز السادس الأخير.

وفي المباراة الثالثة، سقط منتخب اسكتلندا في فخ التعادل 2/2 أمام مضيفه منتخب سلوفينيا ليتبخر حلم الفريقين في التأهل للمونديال.

وسجل هدفي المنتخب الاسكتلندي ليج جريفيث وروبير سنودجراس في الدقيقتين 78 و83 ،فيما سجل هدفي المنتخب السلوفيني رومان بيزجاك في الدقيقتين 52 و72 .

وأنهى المنتخب السلوفيني المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد بوستيان سيزار في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

وبهذا التعادل رفع المنتخب الأسكتلندي رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف المنتخب السلوفاكي، كما رفع المنتخب السلوفيني رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع.