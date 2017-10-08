البعثات الأمريكية في تركيا تعلق كل خدمات التأشيرات لغير الهجرة 

“القدس العربي”-(وكالات): أعلنت السفارة الأمريكية في تركيا الاحد ان بعثاتها في هذا البلد علقت جميع خدمات التأشيرات لغير الهجرة بمفعول فوري، بعد توقيف أحد موظفيها الاتراك.

وقالت السفارة ان “احداثا أخيرة” ألزمت الحكومة الامريكية بإعادة تقييم “التزام” تركيا أمن البعثات الدبلوماسية الامريكية وموظفيها في البلد.

وتابعت انها بهدف تقليص عدد الزوار وقررت “ان تعلق بمفعول فوري جميع خدمات التأشيرة لغير الهجرة في جميع المرافق الدبلوماسية الأمريكية في تركيا”.