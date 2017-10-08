رئيس البرلمان الأثيوبي يستقيل

“القدس العربي”-(وكالات): أعلن رئيس البرلمان الاثيوبي الأحد استقالته بدون ابداء الاسباب.

ويتولى عبد الله غيميدا رئاسة البرلمان منذ عام 2010، وتولى سابقا رئاسة أركان الجيش ورئاسة منطقة أوروميا التي تعد من أشهر مناطق أثيوبيا.

وقال خلال مؤتمر صحافي “قدمت كتاب استقالتي الى مجلس ممثلي الشعب والهيئة المختصة لترك عملي كرئيس للبرلمان”.

وتابع “لا اريد ان أستمر في هذا الموقع ولم يعد عندي اي اهتمام”، مضيفا انه سيكشف سبب استقالته بعد قبولها.

واشار غيميدا الى انه سيبقى في البرلمان لممارسة عمله كنائب، وكذلك كعضو في المنظمة الديموقراطية لشعب أورومو.

وهذه المنظمة هي واحدة من أربع هيئات اتنية تشكل ائتلاف الجبهة الشعبية الثورية والديموقراطية الحاكم في اثيوبيا، وتسيطر الجبهة مع حلفائها على غالبية مقاعد البرلمان.

وشهدت أوروميا نهاية عام 2015 احتجاجات ضد الحكومة اتسعت لاحقا الى مناطق مجاورة ما دفع بالحكومة الى اعلان حالة طوارئ في كل البلاد انتهت في آب/اغسطس الماضي.

واندلعت الشهر الماضي اشتباكات عند الحدود بين أوروميا والصومال أدت الى مقتل المئات ونزوح نحو 50 ألف شخص.