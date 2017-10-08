﻿الحكم على سلطة السجون الإسرائيلية بدفع تعويضات لأسير فلسطيني والاحتلال يعيد حكم المؤبد بحق محرر في صفقة تبادل عام 1983

رام الله – «القدس العربي»: فرضت محكمة الصلح في القدس المحتلة على سلطة السجون الإسرائيلية دفع مبلغ 20 ألف شيكل للأسير الفلسطيني نديم انجاص، بسبب قيام قائد القسم 12 في سجن ايشل في بئر السبع بنطحه في وجهه. وقد التقطت كاميرات الحراسة الاعتداء على انجاص وهو مقيد اليدين، بعد إخراجه من الغرفة التي سجن فيها رغم معارضته لنقله الى قسم آخر. ويظهر قائد القسم بوضوح وهو ينطح الأسير أمام عشرة سجانين وقفوا من حوله، وكان يمكنهم بسهولة السيطرة عليه. وتم تقديم الشريط الذي يوثق الحادث كجزء من لائحة الاتهام.

وادعى الضابط في البداية ان الأسير بصق في وجهه وان نطحه جاء بفعل الغريزة. وفي أعقاب الحادث أدين الضابط في المحكمة التأديبية لسلطة السجون وتم توبيخه. وكانت المحكمة قد حكمت على انجاص في اكتوبر/ تشرين الأول 2010 بالسجن لمدة عامين، بعد اقتحامه للسفارة التركية في تل أبيب في ظروف خطيرة وتهديد الموجودين فيها. كما ادين بالوجود غير القانوني في اسرائيل.

وفي اطار الدعوى التي قدمها ضد سلطة السجون، ادعى انه تقرر نقله الى قسم السجناء الخاضعين للحماية بعد وصول معلومات استخبارية الى سلطة السجون حول نية الاعتداء عليه.

وحسب محاميه فقد رفض انجاص الدخول الى قسم المحميين والجلوس مع السجناء المدانين بتهم الاعتداء الجنسي. وقال إنه بدلا من تركه في قسم العزل، جره السجانون بالقوة، وبعد معارضته لذلك نطحه أحد السجانين في وجهه وهو مقيد اليدين.

وطالبت سلطة السجون بشطب الدعوى بادعاء ان الأسير استفز السجانين بشكل دائم، وبصق في وجه الضابط فجاء رد الضابط بفعل الغريزة، ولم يتسبب ذلك بأي أذى للأسير.

وكان انجاص قد طالب بتعويضه بمبلغ 100 ألف شيكل بسبب المعاناة والألم، فتم الاتفاق بين الجانبين على 20 ألف شيكل.

في غضون ذلك ناشد عبد الناصر فروانة رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى، وعضو اللجنة المكلفة لإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة، كافة المؤسسات المعنية ووسائل الإعلام المختلفة بالوقوف بجانب الأسير المسن يوسف أبو الخير، وتوظيف كافة الطاقات والإمكانيات القانونية للدفاع عنه وضمان الإفراج عنه بعد أن أقدم الاحتلال على إعادة حكم المؤبد بحقه بعد 34 عاما من إطلاق سراحه ضمن صفقة تبادل الأسرى التي جرت عام 1983. وأدان وبشدة إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إعادة الحكم السابق «المؤبد» بحق الأسير المحرر يوسف أبو الخير أبو نضال، الذي يبلغ من العمر 72 عاما ويعاني من العديد من الأمراض، وذلك بعد اعتقاله اثناء عودته الى مسقط رأسه في مدينة عكا في مايو/ أيار الماضي لزيارة أسرته بعد غياب قسري امتد لأكثر من ثلاثين عاما.

وحذر فروانة من تطبيق قانون «شاليط» على الأسرى المحررين كافة، خاصة وأن العشرات ممن تحرروا في صفقة «شاليط» أعيد اعتقالهم. كما وأعيدت بحقهم الأحكام السابقة.

وقال إن الاسير المحرر أبو الخير من مواليد مدينة عكا عام 1945 وعمل نجارا في المدينة، وفي عام 1966 تزوج من فاطمة نمر وله منها ابن وابنة، وأعتقل أواخر عام 1969 ضمن مجموعة عكا الفدائية، التي تُعرف بالرقم 778 وقد أفرج عنه في إطار صفقة تبادل الأسرى التي جرت بين حركة التحرر الوطني الفلسطيني «فتح» وحكومة الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 1983، بعد قضاء 16 عاما في السجون الإسرائيلية.

واضاف: بعد الافراج عنه نفي الى ليبيا عام 1985 بعد ان سُحبت منه الجنسية الإسرائيلية وأجبر قسرا على التوقيع لدى السلطات الإسرائيلية بأن لا يعود، ومن ليبيا انتقل إلى اليونان ليستقر هناك ويعمل نجارا، وقبل بضعة شهور اضطر للعودة للاطمئنان على أفراد اسرته، فتوجه للسفارة الإسرائيلية في أثينا التي لم تمانع في ذلك وتواصل مع محامي في الداخل الذي أكد له بأن لا مشاكل في عودته، فتقدم بكافة الأوراق اللازمة للسفارة الإسرائيلية هناك وعمل كافة الاجراءات القانونية المطلوبة للحصول على موافقة، وبالفعل حصل على تأشيرة دخول لزيارة أفراد أسرته في عكا، ولكن بمجرد وصوله مطار بن غوريون بتاريخ 27 أيار/ مايو الماضي، تم اعتقاله قبل ان يهبط من الطائرة ومن ثم نقل الى السجن.

وأوضح انه وبعد اعتقاله عرض أمام لجنة إسرائيلية شكلت للنظر في قضايا محرري صفقة «شاليط» الذين أعيد اعتقالهم وذلك للبت بأمره، وبالرغم من أن ذلك ليس من اختصاصها، كما أنه ليس من صلاحياتها البت في قضايا مرّ عليها ثلاثة عقود ونيف، إلا أنها أرادت الانتقام منه فأصدرت قرارا بإعادة حكمه السابق «مؤبدين» في سابقة هي الأولى من نوعها في التعامل مع محرري صفقة 83 او صفقة 85 دون الاستناد الى أية مسوغات قانونية.

وأشار الى ان أسرته كانت قد قدمت استئنافا للمحكمة الإسرائيلية في يونيو/حزيران الماضي التي بدورها رفضت الاستئناف المقدم وابقت حكم المؤبد، الأمر الذي يدفع العائلة للتوجه للمحكمة العليا الإسرائيلية والبحث عن مداخل قانونية وانسانية لدفع المحكمة لقبول طلب الاستئناف، وذلك بعدما رفضت قبوله قبل ثلاثة أيام.

يذكر أن مجموعة عكا رقم 778 كانت تنتمي لحركة فتح ومن بين أعضائها كان يوسف ابو الخير وفوزي نمر ومحمد غريفات وعبد حزبوز وفتح الله السقا ورامز خليفة وجميعهم من عكا، وقد شاركوا في تنفيذ العديد من العمليات الفدائية ضد الاحتلال واعتقلوا أواخر عام 1969.