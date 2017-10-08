﻿تواصل الانتقادات للف جثمان طالباني بالعلم الكردي… والاتحاد الوطني يبرر

بغداد ـ «القدس العربي»: لا تزال الأجواء متوترة على خلفية حادثة تكفين نعش رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني بعلم إقليم كردستان، على الرغم من تبرير حزب الاتحاد الوطني الكردستاني «الخطأ البروتوكولي».

وقالت عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي النائبة عالية نصيف لـ«القدس العربي»: «حسناً فعل القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي بعدم مشاركته في مراسم تشييع طالباني».

وأضافت إن «مراسم التشييع اختزلت رئيس جمهورية العراق طوال أكثر من تسع سنوات بجزء من العراق، وهذا الأمر يعدّ مأخذاً على الإقليم وليس على السلطات الاتحادية»، لافتةً إلى أن «ما جرى يجسد النزعة العنصرية لدى زوجة الراحل، ورئيس الإقليم مسعود بارزاني».

نصيف أكدت، في سياق آخر، أن «اللجنة القانونية البرلمانية عقد اجتماعاً مصغراً، أمس الأول السبت، لتنفيذ قرار مجلس النواب السابق والقاضي بإحالة أسماء النواب الذين شاركوا في استفتاء الإقليم إلى المحكمة الاتحادية».

وكشفت أنه «مبدئياً؛ هناك عشرة نواب توجد عليهم إثباتات سواء عن طريق التصوير أو اللقاءات الإعلامية التي أثبتت مشاركتهم في الاستفتاء، واجهروا برغبتهم في الانفصال عن العراق»، مبينة إن «هؤلاء سيتم إرسال أسمائهم إلى المحكمة الاتحادية تمهيداً لإنهاء عضويتهم».

وتابعت: «من بين هذه الأسماء، نجيبة نجيب، وفيان دخيل، وشاخوان عبدالله، واريز عبدالله، وعرفات كرم، وعادل نوري، ومثنى امين، واشواق الجاف، وعبد العزيز حسن»، مشيرة إلى إن «العدد في تزايد».

أما رئيس كتلة الدعوة البرلمانية، النائب خلف عبد الصمد، فقد قال لـ«القدس العربي»: «بعد الأحداث الأخيرة، أصبحت لدينا قناعة بأن هناك من الأكراد من يعمل على تقسيم العراق بدفع خارجي ـ وإسرائيلي على وجه التحديد، وهم الانفصاليون، في المقابل هناك من الكرد من لا يسعى إلى تقسيم البلد».

وطبقا للمصدر، فإن «الانفصاليين سيطروا على محافظة السليمانية، وفقرات تشييع رئيس الجمهورية الراحل جلال طالباني»، لافتاً إلى إنه «كان من المفترض أن يلف طالباني بالعلم العراقي، لكن مع الأسف الشديد، ما علمناه من بعض النواب الكرد، يفيد بأن بعض الانفصاليين تدخلوا في مراسم التشييع وقرروا لف الجثمان بالعلم الكردي».

وتابع «من الطبيعي أن يلف جثمان الراحل بالعلم العراقي بكونه رئيس جمهورية العراق، وليس محافظاً لإحدى المحافظات الكردية أو رئيساً للإقليم»، واصفاً من اتخذ هذا القرار بأنه «قلل من شأن الراحل، الذي من المفترض أن يكون لكل العراقيين وليس لمكون أو شريحة محددة».

في حين، عبّر النائب عن تيار الحكمة الوطني سليم شوقي لـ«القدس العربي» عن أسفه لـ»زج تشييع جلال طالباني في المسائل السياسية».

وقال إن «طالباني هو قاسم مشترك لجميع العراقيين، وكان من المفترض أن يتم تشييعه في بغداد بحضور دولي ومحلي وإقليمي (…) لكان التشييع أكثر هيبة للراحل»، واصفاً تكفين نعش طالباني بالعلم الكردي بأنه «خطوة غير مدروسة».

النائب عن التحالف الوطني كاظم الصيادي، أعتبر في حديث لـ«القدس العربي»، أن الشخصيات السياسية التي شاركت بحضور مراسم تشييع طالباني بأنهم «لا يمثلون الشعب العراقي وتطلعاته»، مشيراً إلى أنهم «يمثلون أحزابهم وآراءهم الشخصية، بكون إن الشعب رفض إجراءات التشييع في السليمانية بدلا عن بغداد».

لكن رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب العراقي، اريز عبد الله، أكد إن «مام جلال» كان صمام أمان وحدة العراقيين جميعاً، وهو ملك كل مكونات الشعب، مشيرا إلى أن عدم لف نعش جلال طالباني بالعلم العراقي كان «خطأ بروتوكوليا».

وقال في بيان: «في الوقت الذي نعبر عن اعتزازنا بكل المشاركين في مراسيم تشييع وتأبين فخامة الرئيس مام جلال، نبين أن مراسيم التشييع بدأت بعزف النشيد الوطني العراقي (موطني)، والسيارة التي حملت جثمان الرئيس وضعت عليها العلم الوطني العراقي إلى جانب علم إقليم كردستان».

وأضاف: «عدم وضع العلم الوطني العراقي على جثمان الرئيس كان خطأ برتوكوليا غير مقصود، لذلك نعبر عن أسفنا للجميع عما حدث».

ودعا الجميع إلى عدم تضخيم هذه المسألة، قائلا «نحن العراقيين عرباً وكرداً وتركماناُ وجميع القوميات الأخرى أحوج اليوم من أي وقت مضى إلى الركون إلى الأصوات الراعية إلى الحكمة والاعتدال، الذي اتصف بهما مام جلال، لنقطع الطريق عن الذين لا يريدون السلام الوئام بين العراقيين جميعا».