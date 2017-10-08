﻿إسرائيل تدعم ترامب في مسعاه لإلغاء الاتفاق النووي مع إيران وتوقعات بتقارب روسي إسرائيلي

الناصرة ـ «القدس العربي»: فيما انشغل العالم بتلميحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام وأنذر فيها بإجراءات أمريكية وشيكة، كشف في إسرائيل أمس أنها تدعمه وتحثه بمنهجية لإلغاء الاتفاق النووي مع إيران، فيما اعتبر محلل إسرائيلي أمني أن رياح المواجهة مع إيران بدأت تهب بقوة متزايدة، مرجحا تقاربا متناميا بين إسرائيل وروسيا.

وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم» امس انه في أعقاب التقارير التي تفيد بأن الرئيس الأمريكي ينوي إبلاغ الكونغرس بأن إيران لا تمتثل للاتفاق النووي، نقل مكتب رئيس حكومة الاحتلال أخيرا رسالة واضحة إلى البيت الأبيض، مفادها ان إسرائيل تقف الى جانب ترامب وتدعو إلى إلغاء الاتفاق النووي مع إيران وإعادة فرض عقوبات ثقيلة عليها. مشيرة الى أنه إذا لم يتم إلغاء الاتفاق، فإن إسرائيل تطالب بإجراء ثلاثة تغييرات فيه: إلغاء الشرط الذي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم في نهاية الاتفاق، ومنعها من تطوير قدرات بالستية بعيدة المدى، وفرض عقوبات على إيران حتى يتم تفكيك منشآتها النووية.

وقال ديوان رئيس حكومة الاحتلال إن إلغاء او تغيير الاتفاق سيعزز فقط مكانة أمريكا في العالم وينقل رسالة الى كوريا الشمالية التي تمتلك أسلحة نووية.

وحسب الصحيفة فإنه إذا لم يتم إلغاء الاتفاق فإن اسرائيل تقترح تشديد الرقابة على المواقع المشتبه فيها في إيران وتشديد العقوبات او الغرامات. ونشر نائب الوزير في ديوان رئيس الوزراء، مايكل اورن، أمس، مقالا في صحيفة «نيويورك تايمز»، ادعى فيه ان الاتفاق مع إيران لن يمنع الحرب مع إيران، ولكنه سيخلق العديد من الحروب في الشرق الأوسط بسبب ترسيخ الوجود الإيراني في مختلف الحلبات ودعمه للإرهاب. وحسب اورن فإن الاتفاق النووي لم يمنع إيران من تطوير صواريخ بالستية دولية، قادرة على حمل رؤوس نووية، بل على العكس من ذلك، فقد سمح الاتفاق لإيران بتطوير هذه القدرة. وحسب أقواله فإن الادعاء بأن إيران كانت ستصل إلى قنبلة لو لم تتم الصفقة، هو ادعاء خاطئ، لأن إيران تخشى الرد العسكري الإسرائيلي أو الأمريكي.

ويرى محلل الشؤون العسكرية في صحيفة « يديعوت أحرونوت « أليكس فيشمان أن المواجهة بين إسرائيل وإيران، التي تجري علنا على الأرض السورية، أصبح لا رجعة فيها. ويتضح، حسب فيشمان، أن النظام الإيراني لا يأخذ على محمل الجد التحذيرات التي أدلى بها علنا رؤساء المؤسسات الأمنية الإسرائيلية، ويواصل بشكل محموم الاتصالات مع الحكومة السورية والجولات الميدانية لإيجاد قاعدة جوية عسكرية بالقرب من دمشق، لتكون قاعدة لطائرات الحرس الثوري الإيراني.

فيشمان المقرب من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يقول إنه في الوقت نفسه، تتقدم الاتصالات بين الإيرانيين والسوريين لإنشاء رصيف عسكري إيراني مستقل في ميناء طرطوس، وإنشاء فيلق إيراني على الأراضي السورية.

وأشار الى أن إسرائيل أوضحت للإيرانيين، وللسوريين، وكذلك للروس، أنها لن تسمح بوجود إيراني في سوريا، مما يعني رفض السماح بهبوط الطائرات المقاتلة أو إنشاء رصيف إيراني في ميناء طرطوس. ويقول أيضا إن السياسة الإسرائيلية ترى في الأزمة الحالية انه لا توجد أي طريقة دبلوماسية لإحداث تغيير كبير في السلوك الإقليمي لإيران، وبالتالي فإن السبيل الوحيد للتعامل معها هو تكثيف العقوبات، بمعنى معاقبتها، أو عن طريق ما يسمى بـ «أزمة أخرى» في المنطقة. ويقصد بذلك توجيه تهديد عسكري لإيران، في سوريا او في أي حلبة أخرى، معتبرا أن الأجواء التي أنشأتها إدارة ترامب ضد الاتفاق النووي تسهم في عاصفة الإعصار الذي يقترب من هنا.

ويضيف «ستستأنف الجهود الرامية إلى منع التدهور مباشرة بعد عطلة الأعياد اليهودية». ويكشف أنه بعد تسعة أيام سيصل وزير الدفاع الروسي سيرجى شويجو الى اسرائيل للاجتماع بوزير الأمن افيغدور ليبرمان وكبار مسؤولي المؤسسة العسكرية. وفي اليوم التالي، سيغادر ليبرمان الى الولايات المتحدة للاجتماع بوزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتياس.

ووسط كل هذه الاجتماعات، ستقف المسألة الإيرانية، على المستويين الإقليمي والعالمي، فيما بات الرئيس ترامب يشير في الخلفية إلى التغيير المحتمل في السياسة الأمريكية تجاه الاتفاق النووي مع طهران. وخلال لقائهما في واشنطن، سيعرض ليبرمان أمام الإدارة الأمريكية تقييم إسرائيل الذي يعزز موقف ترامب ويشير إلى نقاط الضعف الثلاث في الاتفاق النووي: أولا – بعد عشر سنوات، في نهاية الاتفاق، لن تكون هناك آلية لكبح استئناف السباق النووي الإيراني. ثانيا- الاتفاق الحالي يسمح لإيران بمواصلة البحث وتطوير الأسلحة النووية، وبالتالي فإنه يمكنها منع المفتشين من دخول عشرات المنشآت العسكرية التي لا تظهر في الاتفاق كمواقع خاضعة للمراقبة. والنقطة الثالثة، لا يوجد في الاتفاق أي كبح دولي لتطوير الصواريخ.

ويرى فيشمان أنه رغم هذه الحجج، من المشكوك فيه ما إذا كانت إسرائيل ستكون قادرة على تغيير موقف مؤسسة الدفاع الأمريكية بشأن القضية النووية. لكنه يتوقع تحقيق نجاح أكبر في تجنيد دعم البنتاغون لزيادة الحرب ضد التوسع الإيراني الهدام في الشرق الأوسط، من اليمن إلى غزة ولبنان. وجاء التلميح الى هذه الحرب في صحيفة «لندن تايمز»، أمس الأول، التي نشرت عن خطة أمريكية لمهاجمة حزب الله في إطار الحرب ضد إيران. وتندرج هذه الحرب بشكل جيد في الصراع السري المنسوب إلى إسرائيل ضد التوسع الإيراني في المنطقة وضد تهريب الأسلحة.

في المقابل يقول إن إسرائيل ستطلب من الروس منع إنشاء قواعد إيرانية في سوريا ومنع استئناف العمل في مصنع الصواريخ السوري الذي تعرض لهجوم مجهول قبل بضعة اسابيع. كما ستطلب إسرائيل من الروس العمل في إطار التسوية الدائمة في سوريا، على إعادة الوضع في هضبة الجولان إلى ما كان عليه وفقا لاتفاقات وقف إطلاق النار لعام 1974، التي تلزم نزع السلاح الكامل على مسافة خمسة كيلومترات من الحدود وتخفيف القوات باتجاه العمق السوري. بل ستطلب إسرائيل ان يكون شارع درعا – دمشق هو الخط الذي لا يجتازه أي إيراني باتجاه الغرب.

ويرجح أن يتم تقارب أكبر بين اسرائيل وروسيا نظرا لخلافات الأخيرة مع إيران، وعلاوة على ذلك يحتاج الروس إلى إسرائيل في عدة مجالات، أولها المخابرات. وعن ذلك يضيف «رغم أن الروس أعلنوا النصر مرتين في سوريا في العام الماضي، إلا أنهم يواصلون القتال اليومي ضد قوات داعش وجبهة النصرة التي تسبب لهم خسائر في الممتلكات والأرواح. وفي مثل هذه الحالة، لا يحتاج الروس إلى جبهة أخرى على الأراضي السورية بين إسرائيل وإيران وحزب الله، الأمر الذي سيجعل من الصعب عليهم تنفيذ سياسة المصالحة.