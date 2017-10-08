﻿مئات الآلاف يتظاهرون من أجل وحدة اسبانيا وترقب أسبوع حسم الاستقلال الكتالوني من عدمه

مدريد – «القدس العربي»: تظاهر مئات الآلاف من الإسبان في مدينة برشلونة أمس الأحد مطالبين بوحدة إسبانيا ورافضين انفصال كتالونيا، وطالب عدد من الشخصيات الدولية وعلى رأسهم كوفي أنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة والرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر بالحوار لتجاوز الأزمة الناتجة عن قرار كتالونيا الانفصال بعد استفتاء تقرير المصير يوم أول أكتوبر/تشرين الأول.

وتقاطر الإسبان من كاتالونيا ومن باقي البلاد للتظاهر في قلب عاصمة كتالونيا، مدينة برشلونة، معربين عن رفضهم التام لانفصال كتالونيا عن إسبانيا. ومن ضمن الأسماء التي تزعمت هذه التظاهرة جوسيب بوريل رئيس البرلمان الأوروبي السابق وهو كتالاني وكذلك الأديب الشهير صاحب نوبل للآداب بارغاس لوسا وهو إسباني من البيرو.

وقدرت الشرطة المحلية المتظاهرين بـ 350 ألفا بينا يتحدث المنظمون عن 900 ألف. وبرغم تضارب الأرقام، فهي أكبر تظاهرة لمصلحة وحدة إسبانيا بعدما كانت التظاهرات المؤيدة للاستقلال هي الأضخم من نوعها حتى الآن. وانتقد القوميون الكتالان التظاهرة، مؤكدين أن أغلب المتظاهرين قدموا من خارج كتالوتيا ومن أقاليم مثل مدريد وفالنسيا وأراغون. في الوقت ذاته، تبرز هذه التظاهرة مستوى الاحتقان الذي تعيشه إسبانيا لا سيما إقليم كتالونيا، حيث أصبح المجتمع منقسما.

في غضون ذلك، لم تتخل حكومة كتالونيا عن إعلان الاستقلال، فبرغم قرار المحكمة الدستورية منع جلسة برلمان هذا الإقليم التي كانت ستنعقد اليوم الاثنين، فقد جرى تأجيلها إلى غد الثلاثاء للمناورة القضائية. وهناك ترقب كبير بأن يعلن رئيس حكومة كتالونيا كارلس بويغدمونت الجمهورية الكتالانية.

وحول هذا الإعلان، يؤكد رئيس حكومة إسبانيا ماريانو راخوي في حوار مع جريدة الباييس أمس الأحد باستعمال الوسائل كلها التي يتيحها القانون لمواجهة الانفصال والدفاع عن وحدة إسبانيا، وقال حرفيا «إسبانيا لن تنقسم نهائيا وسنحافظ على الوحدة . ومن أجل هذا، سنستعمل الإمكانات جميعها التي يتيحها لنا القانون».

وبشأن استراتيجية إزاحة حكومة كتالونيا للسلطات المركزية تدريجيا عن هذا الإقليم، يؤكد هذا السياسي اليميني المحافظ بأن الدولة الإسبانية واعية كل الوعي بهذه الاستراتيجية ولهذا فهي تسيطر وتراقب الحساسات المالية العمومية في كتالونيا وعززت وجودها الأمني في الإقليم.

وتتعالى أصوات المنادين بالحوار، وقد تظاهر الإسبان في عشرات المدن يوم السبت الماضي للمطالبة بالحوار. وينادي الاتحاد الأوروبي بالحوار، لكن الدعوة الرئيسية جاءت من مجموعة «إلدرس» المكونة من شخصيات عالمية مثل الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر ونوبل للسلام القس دسمونت توتو والرئيسة السابقة لفلندا مارتي أتسيهاري والجزائري الأخضر الإبراهيمي وأميني الأمم المتحدة كوفي أنان وبان كيمون ضمن آخرين. وتطالب هذه المجموعة بالحوار بين كتالونيا وحكومة مدريد لتجاوز الاحتقان.

ويسود الاعتقاد بأن كتالونيا ستعلن الجمهورية خلال الأيام المقبلة، ولن تقدم الحكومة المركزية على اتخاذ قرارات مضادة بل ستترك الإعلان من دون مضمون ومن دون تطبيق في أفق تجاوز الأزمة الحالية والانتقال إلى الحوار مستقبلا.