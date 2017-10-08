﻿اليمن: حالة غليان عارمة تسود مدينة تعز جراء إعدام ميليشيا الحوثي وصالح لأسرة بدم بارد

تعز ـ «القدس العربي»: سادت حالة من الغليان الشعبي والغضب من ميليشيا الحوثي وصالح في محافظة تعز أمس على خلفية انتشار خبر إعدامها في محافظة تعز لعائلة التربوي طه حسن فارع، بعد اقتحامها لمنزله بحثا عنه في قرية الجيرات، ببلدة عبدان، شرقي محافظة تعز، وسط اليمن، وعدم العثور عليه فيه.

واهتزت محافظة تعز برمّتها لقيام ميليشيا جماعة الحوثي/صالح بارتكاب هذه الجريمة التي أعدمت فيها رميا بالرصاص وبدم بارد كل من زوجة طه فارع وطفله وشقيقه واصابة مسعف واختطاف 4 مسعفين آخرين، لقيامهم بنقل جثث القتلى للمستشفى، كما منعت الميليشيا عملية تشييع القتلى عقب وقوع الحادثة.

وقال مصدر محلي لـ(القدس العربي) ان عربة مسلحة مليئة بمسلحين من جماعة الحوثي/صالح يرافقها مسلحون حوثيون آخرين يستقلون دراجات نارية اقتحموا في وقت متأخر من مساء الجمعة الماضي منزل التربوي طه حسن فارع في قرية الجيرات، بلدة عبدان، شرقي محافظة تعز، وعندما لم يجدوه قاموا بإطلاق وابل من الرصاص على طفله أنس طه حسن، 17 عاما أمام منزله، وانتقلوا نحو زوجته اتحاد قاسم محمد، واطلقوا عليها أيضا وابلا من الرصاص، حتى فارقا الحياة، فيما أطلقت الرصاص أيضا على شقيقه وأصابته بإصابات بليغة، تباينت الأنباء بين وفاته وبين إصابته بإصابات بليغة.

وتباينت الأنباء حول تفاصيل اللحظات الأخيرة والطريقة التي تمت بها عملية الإعدام، لكن الأكثر شيوعا أن الميلشيا الانقلابية التابعة للحوثي/صالح اقتحمت منزل عائلة التربوي طه حسن فارع وأعدمت طفله وزوجته وإصابة شقيقه محمد حسن فارع بجروح بليغة.

وذكرت المصادر أنه للمبالغة في ترويع أبناء وسكان قرية الجيرات، أطلقت ميليشيا الحوثي/صالح الرصاص بكثافة في الهواء ابتهاجا بفعلتهم التي هزّت كافة سكان القرية.

وأوضحت أنه بعد نحو نصف ساعة من مغادر الميليشيا للقرية تمكن بعض سكان القرية من الوصول إلى منزل طه فارع وانتشال جثتي القتيلين وحاولوا نقلها على متن ميني باص إلى منطقة الحوبان، المدخل الشرقي لمدينة تعز، غير أن النقطة العسكرية التابعة للميليشيا الانقلابية احتجزتهم هناك ومنعتهم من الوصول إلى المستشفى في مدينة تعز.

وبعد جدال مرير بين المسعفين وميليشيا الحوثيين/صالح في النقطة العسكرية، سمحت الميليشيا بدخول الميني باص الذي ينقل جثث القتلى ولكن برفقة مسلحين من ميليشيا الحوثي/صالح وايصالها إلى إحدى مستشفيات مدينة تعز، وبعد ايصال الجثث لثلاجة المستشفى قاموا باختطاف المسعفين ووسيلة النقل التي نقلوا بها الجثث.

وأشارت المصادر إلى أن مسلحي ميليشيا الحوثي/صالح قاموا عند الساعة الثالثة فجرا بأخذ الجثتين وذهبوا بها إلى جامع الشبواني في بلدة الزيلعي، القريبة من منطقة الضحايا، فعلم أهالي الضحايا بذلك وذهب بعض سكان قرية مجاورة وأخذوا الجثث حتى أوصلوها إلى قرية الضحايا، غير أن ميليشيا الحوثي/صالح منعت أهالي القرية حتى من المشاركة في تشييع جنازة الضحايا، وتم تشييعهم بعدد محدود لا يتجاوز 15شخصا.

وعلى الرغم من أن قرية الجيرات تبعد كثيرا عن مناطق المواجهات بين ميليشيا الحوثي/صالح وقوات الجيش والمقاومة الموالية للحكومة، غير أن الميليشيا الانقلابية تمترست في القرية وتطلق النار على جبالها تخويفا لسكان القرية وترويعا لسكان المنطقة.

وندد العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والاقليمية بهذه الحادثة المروعة التي خلقت استياء واسعا في أوساط سكان محافظة تعز، والتي استغربت الصمت الكبير للمنظمات الحقوقية الدولية التي لم توليها أي اعتبار، والتي سرعان ما تتداعى في حال ما يحصل أي حدث في مناطق الانقلابيين الحوثيين.

إلى ذلك، شنت مقاتلات التحالف العربي أمس الأحد غارات جوية على موقع عسكري يسيطر عليه الحوثيون والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، بالعاصمة صنعاء. وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف العربي شنت نحو أربع غارات جوية على معسكر النهدين المطل على دار الرئاسة، جنوب العاصمة صنعاء، حيث سمعت دوي انفجارات عنيفة وشوهدت أعمدة الدخان من على الموقع المستهدف.

ولا تزال مقاتلات التحالف تحلق في أجواء العاصمة بشكل مكثف.

وتأتي الغارات تزامناً مع استمرار المعارك بين قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية من جهة، ومسلحي الحوثي وقوات صالح من جهة ثانية في مديرية نهم، 40 كم شرق صنعاء.

وقالت مصادر عسكرية إن المعارك اندلعت في مناطق المدفون والقتب وبران ووادي التماس، إثر محاولة تسلل المليشيات لمواقع الجيش.

ومنذ أكثر من عامين تحاول قوات الجيش الوطني الدخول إلى العاصمة صنعاء عن طريق مديرية نهم الجبلية البالغة مساحتها 1800 كم مربع، و التي توصف بالبوابة الشرقية للعاصمة، غير أنها حتى اليوم لم تستطع السيطرة الكاملة على هذه المديرية ذات الطرق والجبال الوعرة.

وتمكنت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية في اليمن أمس الأحد من السيطرة على مواقع جديدة في محافظة الجوف / 143 كم شمال شرق صنعاء.

وقال عبدالله الأشرف، الناطق باسم المنطقة العسكرية السادسة في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن «قوات الجيش الوطني شنت هجوماً على مواقع المليشيات (الحوثيون والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح) في منطقة البيضاء غرب مديرية المصلوب تمكنت من خلالها السيطرة على ثلاثة مواقع بالمحافظة».

وأشار إلى أنه «تم التمترس في تلك المواقع وتأمينها، بعد مواجهات هي الأعنف بين الطرفين»، مؤكداً «سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا».

وتقول القوات الحكومية أنها باتت مسيطرة على معظم المناطق في المحافظة الواقعة قرب الحدود السعودية، وعلى حدود محافظتي مأرب النفطية، وصعدة (المعقل الرئيسي لجماعة أنصار الله الحوثية)، في حين لا تزال بعض المواقع تشهد معارك عنيفة بين الطرفين.