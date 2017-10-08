﻿مقتل 11 مدنيا في غارات جوية على سوق في ريف إدلب والقوات التركية تتبادل النار مع «جهاديين» على الحدود مع سوريا

إسطنبول ـ بيروت – «القدس العربي»: قتل 11 مدنيا على الأقل بينهم طفلان الأحد في غارات جوية نسبت إلى قوات النظام السوري على سوق في معرة النعمان في محافظة ادلب (شمال غرب)، على ما أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان. بينما اشتبكت القوات التركية وتبادلت النار مع «جهاديين» على الحدود مع سوريا تمهيداً لعملية وشيكة في إدلب وسط انباء عن دخول قوات تركية محدودة إلى المدينة.

وصرح مدير المرصد رامي عبد الرحمن بأن «طائرات حربية استهدفت سوقاً في مدينة معرة النعمان» في محافظة إدلب، ناسباً الغارات إلى قوات النظام. وأضاف «قتل 11 شخصاً على الأقل بينهم طفلان، وسقط حوالى 20 جريحاً، وحصيلة الضحايا قد ترتفع». وأفاد المرصد عن مقتل 13 مدنيا على الأقل الجمعة والسبت في غارات جوية نسبت إلى قوات النظام على خان شيخون في جنوب ادلب. على صعيد آخر تبادلت القوات التركية الاحد اطلاق النار مع جهاديين على الأراضي السورية بالموازاة مع حشد تركيا قواتها على الحدود بعد اعلان عملية وشيكة في محافظة إدلب شمال شرق سوريا لطرد جهاديي هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا).

ورغم انطلاق المراحل الأولى مما بات يعرف بـ»عملية إدلب» ووقوع أول اشتباك فعلي بين القوات التركية ومسلحي هيئة تحرير الشام على الحدود التركية السورية، تعمل تركيا حتى اللحظات الأخيرة من أجل محاولة تحييد المحافظة عبر نشر قواتها في «مناطق عدم الاشتباك» دون الدخول في معارك حقيقية مع المسلحين في المحافظة.

مباحثات مباشرة

وهذه المساعي التي تواصلت عبر مباحثات مباشرة بين ممثلين عن الجيش التركي وقادة من الفصائل المعارضة في إدلب وعلى رأسها هيئة تحرير الشام تسعى من خلالها تركيا إلى تجنب الدخول في اشتباكات سوف تتطلب غطاءً جوياً روسياً ستكون فاتورته مقتل أعداد كبيرة من المدنيين.

وهذه الفاتورة ستكون باهظة جداً على تركيا التي تعمل بقوة من أجل تجنب اتهامها بالمشاركة في عملية عسكرية تودي بحياة عشرات وربما مئات المدنيين الأمر الذي يمكن أن يتسبب في التأثير على مصداقية أنقرة ومكانتها لدى الشعوب العربية وملايين اللاجئين السوريين القاطنين في تركيا.

من جهة ثانية تبادلت القوات التركية أمس الاحد اطلاق النار مع جهاديين على الأراضي السورية في موازاة حشد تركيا قواتها على الحدود بعد اعلان عملية وشيكة في محافظة إدلب شمال شرق سوريا لطرد جهاديي هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا). وقال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاحد ان «الإجراءات التي اتخذت منذ البارحة والتي بدأ تنفيذها هذا الصباح متواصلة ومن دون اي صعوبة، والجيش السوري الحر بدعم منا يواصل جهوده بهدوء». وكان اردوغان اعلن السبت ان الجيش السوري الحر هو الذي يقوم بالعملية والجيش التركي «لم ينتشر بعد» في ادلب.

والاحد احتشدت قوات خاصة تركية مع عتاد عسكري ودبابات قرب الحدود السورية لكن العملية التي اعلنها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان السبت لم تبدأ بعد، على ما أفادت مصادر ميدانية. ويهدف الهجوم وفق قيادي في فصيل سوري معارض يشارك فيه إلى «تحرير ادلب بالكامل من هيئة تحرير الشام» لافتاً إلى ان «آلاف المقاتلين سيشاركون إلى جانب جنود أتراك» في العملية.

وصباح الأحد أطلقت القوات التركية في ريحانلي قرب الحدود سبع قذائف هاون باتجاه سوريا دعما للجيش السوري الحر المتحالف مع انقرة بحسب وكالة دوغان الخاصة للانباء. كما تحدث المرصد السوري لحقوق الانسان وشهود عيان عن تبادل اطلاق النار بين جهاديي هيئة تحرير الشام والقوات التركية التي كانت تقوم بازالة جزء من الجدار الممتد على طول الحدود بين تركيا ومحافظة ادلب. لكن المرصد أوضح أن الحادث لا يشير إلى انه يأتي إيذاناً ببدء العملية العسكرية التركية. ولفت مصور في وكالة فرانس برس إلى تمركز آليات مدرعة وقوات تركية الأحد على الحدود مع تصاعد الدخان في المنطقة جراء قذائف الهاون.

«تدمير أي ممر إرهابي»

وتشكل محافظة إدلب (شمال غرب) واحدة من أربع مناطق سورية تم التوصل فيها إلى اتفاق لخفض التوتر في أيار/مايو في إطار محادثات آستانا برعاية روسيا وإيران، حليفتي النظام السوري، وتركيا الداعمة للمعارضة. ويستثني الاتفاق المجموعات الجهادية وبينها تنظيم الدولة الإسلامية وهيئة تحرير الشام. وأفاد آرون لاند المتخصص في الشؤون السورية في مركز الفكر الأمريكي «سنتشري فاونديشن» ان الهدف بالنسبة إلى تركيا يكمن أولا «في إعادة ترتيب المناطق الحدودية وتثبيت مجموعات مؤيدة لها فيها».

ويأتي الهجوم التركي في مرحلة دقيقة لـ»تحرير الشام» التي تعد نحو عشرة الاف مقاتل بحسب المرصد السوري، بعد انشقاقات وانقسامات داخلية. وأعلنت الهيئة في بيان السبت «لتعلم فصائل الخيانة التي وقفت بجانب المحتل الروسي ان إدلب ليست نزهة لهم وان آساد الجهاد والاستشهاد لهم بالمرصاد».

وأفادت صحيفة «حرييت» ان الفصائل المعارضة المشاركة في الهجوم الوشيك هي نفسها التي شاركت في عملية «درع الفرات» التي نفذتها تركيا في شمال سوريا بين اب/اغسطس 2016 واذار/مارس 2017 بهدف صد تنظيم الدولة الإسلامية والفصائل الكردية المقاتلة التي تعتبرها انقرة «إرهابية». ومنذ انتهاء هذه العملية، اكدت تركيا مرارا استعدادها لتنفيذ عملية عسكرية اخرى في سوريا وصولا إلى امكان التدخل في منطقة عفرين الكردية الواقعة شمال ادلب.

وفي تحذير إلى وحدات حماية الشعب الكردية، اعلن اردوغان أمس ان تركيا ستكون «ملزمة بتدمير» اي «ممر إرهابي» قد يشكل في شمال سوريا. واكد ايضا ان تركيا لا تريد ان تتعايش مع «كوباني جديدة»، في اشارة إلى المدينة السورية المجاورة للحدود التركية والتي استعادها المقاتلون الأكراد من تنظيم الدولة الإسلامية في 2015 وتحولت معقلاً لهم.