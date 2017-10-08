﻿الجبوري في كردستان… وبارزاني يجدد الدعوة لحوار غير مشروط

بغداد ـ «القدس العربي»: يشهد إقليم كردستان زيارات مكوكية للمسؤولين السياسيين العراقيين، يتبنون سلسلة وساطات لحلحلة الأزمة التي تفاقمت بين بغداد وأربيل على خلفية إجراء استفتاء الإقليم في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، وسط إصرار الحكومة الاتحادية على عدم الخوض في غمار أي حوار، قبل أن إعلان الإقليم رسمياً إلغاء نتائج الاستفتاء.

وتنفيذاً لما أعلنه رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، الاسبوع الماضي، بتبني مبادرة «للحوار» مع القادة السياسيين بمن فيهم الزعماء الكرد، التقى الجبوري، أمس الأحد، رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، في محافظة أربيل، لبحث تداعيات الأزمة، حسب بيان لمكتبه الإعلامي.

وأكد الجبوري، وفق بيان آخر صدر عن مكتبه أن اللقاء مع «بارزاني، جاء لإيقاف تدهور العلاقة بين المركز والإقليم بعد «التداعيات الخطيرة» التي خلفها الاستفتاء.

وبين أن «دخول دول إقليمية في الأزمة بين بغداد وأربيل كأطراف، يهدد أمن واستقرار العراق كدولة، ومن أجل إعادة جميع الأطراف إلى البحث عن مخرج وإنهاء حالة القطيعة بين المركز والإقليم، وللحيلولة دون تفاقم الأمور والوصول إلى طرق مغلقة».

وأكد على ضرورة «التمسك بوحدة العراق وأمن شعبه واستقراره والحفاظ على المسارات السياسية والاحتكام إلى الدستور».

وحسب البيان، البحث ركز على «السبل التي يمكن اعتمادها لتجاوز ما حصل وتحديدا في المناطق المتنازع عليها ومواقف الأطراف المحلية والدولية، والإجراءات التي تم اتخاذها بما يجسد مبدأ وحدة العراق الاتحادي والانطلاق من الدستور»، مشيرا إلى أن «الطرفين أكدا على أهمية الشراكة واحترام أسسها والحرص على المصالح الشاملة والحاجة لحوار شامل لجميع القضايا وتهدئة الأوضاع دون لغة التهديد».

رأي رئيس الإقليم

وأشار البيان، إلى أنه كان لرئيس الإقليم رأي بخصوص الاستفتاء والمرحلة المقبلة وإنهاء الأزمة، وجد رئيس البرلمان من الضرورة التداول بشأنه مع الحكومة والبرلمان والأطراف السياسية والوطنية الفاعلة من أجل «بلورة تصور يخدم العراق ويحقق تماسكه ويتجاوز المشاكل التي ألمت به».

في المقابل، قال مستشار بارزاني السياسي، هيمن هورامي، على صفحته في موقع «تويتر»، إن «بارزاني أكد خلال الاجتماع إن كردستان على استعداد للحوار مع بغداد على جدول أعمال مفتوح، دون شروط مسبقة من أي طرف في غضون فترة زمنية محددة».

وعلى ما يبدو، فإن الجبوري «لم يصغ» لتحذير نائبه الأول همام حمودي من مغبّة إجراء الزيارة، بكونها تخالف الموقف البرلماني من الأزمة.

حمودي، أعتبر في بيان صحافي، أن «زيارة الجبوري إلى أربيل من أجل لقاء مسعود بارزاني، «شخصية ومخيبة للآمال»، موضّحاً أنه «حذر الجبوري من الذهاب إلى هناك».

وأضاف أن «هيئة رئاسة البرلمان لا علاقة لها» بزيارة الجبوري إلى أربيل، مبيناً أنها «تسير بالاتجاه المخالف لتوجه مجلس النواب الذي صوت على عدة قرارات ضد قادة إقليم كردستان جراء إجراء الاستفتاء»، الذي وصفه بـ»المشؤوم».

وتابع: «الزيارة لا تغير من قناعات بارزاني شيئاً، فضلاً عن أن حل الأزمة لا يأتي إلا بعد إلغاء نتائج الاستفتاء، والالتزام بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية أولاً».

لقاء الجبوري وبارزاني في أربيل، يأتي بعد يوم واحد من لقاء مماثل جرى بين أسامة النجيفي وإياد علاوي، نواب رئيس الجمهورية، وبين بارزاني؛ لكن في محافظة السليمانية.

ونقل بيان لرئاسة الإقليم، عن رئيس ديوان الرئاسة فؤاد حسين قوله: «الحاضرون اتفقوا على أربع نقاط، تضمنت البدء بحوار واجتماعات بين الأطراف السياسية الرئيسية في العراق للعمل على تهدئة الأوضاع، وأن تكون الاجتماعات حول برنامج عمل مفتوح».

وطبقاً للبيان الذي أورده عدد من وسائل الإعلام، فإن النقطة الثالثة نصّت على «الرفع الفوري للعقوبات التي فرضت على إقليم كردستان»، في حين تضمنت النقطة الأخيرة أن «تبدأ الحوارات في مستقبل قريب، استناداً على آلية خاصة للتنسيق المستمر».

وفي أول تعليق على «النقاط الأربع، قال مصدر حكومي رفيع لـ«القدس العربي»، إن «المجتمعين (مسعود بارزاني، وأسامة النجيفي، وإياد علاوي) لا يستطيعون إيقاف أي إجراء اتخذته الحكومة الاتحادية».

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن «الدستور العراقي لا يخول الأسماء المذكورة باتخاذ المواقف التي وردت في بيان رئاسة الإقليم»، داعياً بارزاني والنجيفي وعلاوي إلى «مراجعة الدستور جيداً، ليعرف كل منهم صلاحياته».

كذلك أكد، المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، أن الحكومة العراقية غير معنية وغير ملزمة بالقرارات التي صدرت عقب لقاء رئيس إقليم كردستان بنائبي الرئيس العراقي، إياد علاوي وأسامة النجيفي.

وقال، في تصريح صحافي تابعته شبكة «رووداو» الإعلامية، إن «الحكومة العراقية غير معنية وغير ملزمة بالقرارات التي صدرت عقب لقاء رئيس إقليم كوردستان مسعود بارزاني بنائبي الرئيس العراقي، إياد علاوي وأسامة النجيفي في السليمانية»

بغداد لا تعترف

وأضاف أن «الحكومة في بغداد لا تعترف بالإجراءات التي جرت خارج إطار الدستور»، لافتاً إلى أن «الحكومة لم تغير موقفها من استفتاء إقليم كردستان».

في هذه الأثناء، اعتبر ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، قيام بعض الشخصيات السياسية بإجراء لقاءات مع القادة الكرد «لا يترتب» عليها أي اثر «وغير ملزمة لأحد»، ما لم «يخوّلوا» من الحكومة أو البرلمان.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية لائتلاف دولة القانون، علي الأديب، خلال استقباله السفير التركي في بغداد فاتح يلدز، إن «الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبرلمان، قرارات ضمن الصلاحيات الدستورية والقانونية للحكومة والبرلمان، وهي غير موجهة للمواطنين الكرد بل تهدف إلى إسقاط مشروع الانفصال الذي تسعى إليه بعض القوى الكردية بعد الاستفتاء غير القانوني الذي اجري في إقليم كردستان»، مؤكداً استعداد الحكومة العراقية «لتوزيع رواتب موظفي إقليم كردستان، فيما لو تسلمت النفط المصدر من الإقليم أو عبره»، حسب بيان أورده المكتب الإعلامي للأديب.

وأكد السفير التركي، وفقاً للبيان، أن الموقف التركي واضح في «تمسكه بوحدة العراق، وإلغاء الاستفتاء، وأي اثر يترتب عليه»، فضلاً عن «الالتزام بتطبيق قرارات الحكومة العراقية الخاصة بالمنافذ الحدودية والرحلات الجوية وأي إجراءات أخرى يمكن أن تتخذ لاحقاً».

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الخارجية العراقية، تقديمها مذكرة رسمية إلى سفارتي تركيا وإيران لديها، تتضمن طلباً بإغلاق المنافذ الحدودية مع إقليم كردستان، وحصر التعاملات التجارية مع الحكومة الاتحادية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد محجوب في بيان، أن «المذكرة تتضمن إيقاف كل التعاملات التجارية، وبالخصوص تلك المتعلقة بتصدير النفط وبيعه، مع إقليم شمالي البلاد»، إضافة إلى التشديد على أن «يتم التعامل في هذا الملف مع الحكومة العراقية الاتحادية حصراً».

وأضاف: «الحكومة العراقية تعمل مع الجانبين التركي والإيراني للتعاون في تنفيذ كافة الإجراءات التي اتخذتها لإنفاذ الدستور والقانون»، مؤكداً ضرورة أن «يتم العمل بين بغداد والدولتين الجارتين وفقاً لمبادئ حسن الجوار، واحترام السيادة العراقية، وتعزيز التعاون الثنائي، ومواجهة المخاطر المشتركة».

وفي تعليق على الإجراء الأخير للحكومة الاتحادية، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية النائب عباس البياتي، لـ«القدس العربي»، إن «العراق طلب من تركيا وإيران إغلاق منافذها الحدودية مع إقليم كردستان، وأن توقف التعامل الاقتصادي مع الإقليم»، كما طالب أيضاً بأن «يكون التعامل التجاري والاقتصادي حصراً مع الحكومة العراقية الاتحادية».

وأكد «استجابة تركيا وإيران على الطلب العراقي»، كاشفاً في الوقت عيّنه عن «عزم الحكومة الاتحادية في بغداد على إرسال موظفين إلى إقليم كردستان لتسلم المنافذ الحدودية بشكل رسمي».

مبادرات لاحتواء الأزمة

وضمن سلسلة المبادرات الرامية لاحتواء الأزمة بين بغداد وأربيل، أعلن نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي تبني مبادرة جديدة لـ»تفكيك الأزمات»، تركز على احترام الدستور ووحدة العراق.

وقال بيان لمكتب النجيفي، إن مبادرة الأخير تأتي «لتفكيك الأزمات التي يمر بها الوطن والوصول إلى حلول وطنية جامعة عمادها الحوار ووحدة العراق والحرص على سلامته ومستقبله، بعيدا عن لغة التهديد والتخوين والتلويح باستخدام القوة العسكرية وبخاصة ما يتعلق بأزمة كردستان الناشئة في أعقاب الاستفتاء».

في غضون ذلك، زار رئيس حكومة إقليم كردستان، ونائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، نيجرفان بارزاني، وصلاح الدين بهاء الدين، الأمين العام للإتحاد الإسلامي الكردستاني، مقر حركة التغيير في مدينة السليمانية، وعقدا اجتماعاً مع المنسق العام للحركة عمر سيد علي.

وقال بيان للحزب، إن الاجتماع تضمن بحث الأوضاع الراهنة «الكردستانية»، ومجريات الأحداث في المنطقة.

فيما كشفت مصادر صحافية إن «الاجتماع بحث مرحلة ما بعد الاستفتاء وتطورات إجراءات بغداد ضد الإقليم، وأضافت إن «الاجتماع بحث أيضاً، التئام جلسات برلمان كردستان بمشاركة التغيير، إضافة إلى عودة وزراء الحركة إلى حكومة الإقليم».

وطبقاً للمصادر فإن «المجتمعين اتفقوا على عقد اجتماع موسع في وقت قريب».

لكن وسائل إعلام مقربة من حكومة الإقليم، نقلت تصريحات لبارزاني عقب الاجتماع، قال فيها إن «على العبادي أن يفهم أن استفتاء كردستان شأن داخلي لا خارجي»، مشيراً إلى أن «لجوء بغداد إلى الدول الأخرى للضغط على إقليم كردستان ليس من مصلحة العراق ولا تلك الدول».