﻿وفد عسكري تركي يدخل الأراضي السورية برفقة «هيئة تحرير الشام» و800 من «الجيش الحر» و5000 جندي تركي بانتظار الأوامر لدخول إدلب

بيروت – حلب ـ «القدس العربي»: تمكن تنظيم «الدولة» أمس الاحد من ابعاد قوات النظام السوري من معقله مدينة الميادين في شرق سوريا، وذلك بعد بضعة ايام فقط من دخول هذه القوات لاطراف المدينة، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان. وبإسناد من الطيران الروسي، نجحت قوات النظام الجمعة في دخول الضواحي الغربية للميادين الواقعة في محافظة دير الزور التي تعتبر احد آخر معاقل الجهاديين في سوريا. من جهة أخرى أكد ناشطون سوريون لـ»القدس العربي»، دخول وفد عسكري من القوات التركية من معبر أطمة بريف إدلب إلى مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي برفقة عربات تابعة لهيئة تحرير الشام.

وقال المرصد ان «الهجمات المضادة لتنظيم الدولة الإسلامية نجحت في ابعاد قوات النظام من الضاحية الغربية للميادين». واوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن ان قوات النظام كانت على بعد ستة كيلومترات على الاقل من المدينة، لافتا إلى ان تعرض المدينة «لغارات جوية كثيفة يشنها الطيران السوري والروسي». وكان مصدر عسكري سوري وصف الميادين الجمعة بانها «العاصمة الامنية والعسكرية» لتنظيم الدولة الإسلامية في محافظة دير الزور الغنية بالنفط والمحاذية للعراق. وكان الجهاديون الذين فروا من الرقة (شمال) لجأوا إلى مدينتي الميادين والبوكمال الواقعتين في وادي الفرات الذي يمتد حتى الحدود العراقية.

ولا يزال تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على نصف محافظة دير الزور حيث يتعرض لهجومين منفصلين. الاول من قوات النظام الموجودة على الضفة الغربية للفرات والتي تتقدم في الاتجاه الجنوبي الشرقي بدعم جوي روسي، والثاني من قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة والتي تتقدم من شمال المحافظة، بحسب المرصد.

إدلب

من جهة أخرى وعلى جبهة ادلب قال الصحافي السوري في موقع NSO ضرار الخطاب: إن 18 سيارة «بيك آب» ودفع رباعي تقل 40 ضباطاً ومهندسين أتراكاً عبرت صباح أمس الأحد الحدود مع سوريا من معبر أطمة الحدودي غير الرسمي، برفقة قادة من «هيئة تحرير الشام».

وأضاف في حديثه لـ»القدس العربي»، أن عشرة ضباط مهندسين و13 ضابط مشاة وستة ضباط استطلاع وخمسة ضباط عمليات وستة ضباط مسؤولين عن التنسيق داخل سوريا، دخلوا الأراضي السورية برفقة قادة من «هيئة تحرير الشام» متوجهين إلى مناطق بريف حلب الغربي من أجل الاطلاع على وضعها الميداني أبرزها جبل الشيخ بركات.

ونقل الخطاب عن مصدر مرافق للقوات التركية أن الهدف من هذه الجولة الاستطلاعية للضباط الأتراك هو التمهيد لتسلم نقاط في جبل الشيخ بركات الذي يعتبر أعلى نقطة في المنطقة ويكشف في محيطه دائرة نصف قطرها يقارب 25 كيلومتراً تشمل مناطق واسعة تسيطر عليها «وحدات حماية الشعب YPG» التي تعتبر عدو تركيا الأول داخل سوريا، وقد شملت الجولة نقاط المواجهة كافة بين فصائل المعارضة و»YPG» ابتداءً من مخيم أطمة بريف إدلب غرباً وصولاً إلى منطقة باصوفان في ريف الغربي شرقاً.

وأوضح أن نحو 800 مقاتل من فصائل الجيش السوري الحر التي شاركت في عملية درع الفرات، إضافة إلى نحو خمسة آلاف جندي تركي على الجانب التركي من الحدود مع سوريا، لا تزال تنتظر الأوامر للتحرك باتجاه ريف إدلب، في حين حشدت «هيئة تحرير الشام» مئات المقاتلين في مناطق حدودية مع تركيا.

وأشار إلى أن قذائف عدة كانت قد سقطت قرب مخيم «كفرلوسين» للنازحين قرب الحدود مع تركيا، وسمعت في المنطق أصوات أسلحة رشاشة، وتسبب ذلك بنزوح نحو ألفي مدني كانوا يقطنون في المخيم إلى القرى والمناطق المجاورة دون أن تخلف إصابات، في حين لم يعرف مصدر تلك القذائف بالتحديد، إلا أن الجهات التي تضررت منها الأبنية المصابة، تشير إلى أن الاستهداف كان من داخل الأراضي السورية.

ولفت الخطاب إلى أن العملية المرتقبة يشارك فيها من طرف المعارضة المسلحة فرقة الحمزة وصقور الشمال وسليمان شاه والفرقة التاسعة وفرقة السلطان مراد، كل منها بـ 75 مقاتلاً، كما تشارك بـ50 مقاتلاً كل من الفرقة 23 ولواء المعتصم وجيش الإسلام ولواء المغاوير وجيش النخبة وحركة أحرار الشام الإسلامية وصقور الشام، وتشارك أيضاً بـ25 مقاتلاً كل من لواء السلطان عثمان وجيش الأحفاد وثوار الجزيرة.

صدام أم توافق؟

ومع دخول الوفد العسكري التركي برفقة رتل عسكري تابع لهيئة تحرير الشام عبر معبر أطمة الحدودي ثمة سؤال جوهري يطرح نفسه هو: كيف سيكون شكل العلاقة بينهما في الأيام المقبلة وهل ستشهد تصادماً أم توافقاً؟

الصحافي السوري المختص في الشأن التركي عبو الحسو يرى في حديثه لـ «القدس العربي»، أن السبب الرئيسي وراء دخول الوفد العسكري التركي إلى شمالي سوريا جاء بهدف التفاهم على دخول الجيش التركي وانتشاره لحفظ الأمن دون مقاومة وممانعة من قبل هيئة تحرير الشام وفصائل اخرى، وذلك من أجل تجنيب المنطقة حرباً لا تبقي ولا تذر، وجلب الاستقرار إلى المنطقة وبسط الأمن.

ويضيف أن تركيا تهدف من خلال التفاوض مع هيئة تحرير الشام إلى حقن الدماء وتفويت الفرصة على الأعداء لقيام حرب ومواجهة بين تركيا وهيئة التحرير التي إذا وقعت ستكون لصالح النظام والروس والايرانيين، إضافة إلى أعداء الثورة.

ويعتقد الحسو في ختام حديثه أن الأمور تتجه على الأغلب وحسب المعطيات حتى الآن نحو التوافق والاتفاق، وان كان التيار المتشدد في الهيئة سيدفع نحو المواجهة التي قد تحدث هنا وهناك، إلا أنها بالمجمل ستتجه نحو التهدئة والتوافق والأيام القادمة ستكشف ذلك.

في المقابل يقول الناشط السياسي السوري درويش خليفة إن تركيا كدولة إقليمية لها فعاليتها في الملف السوري لا تحتاج إلى حماية من هيئة تحرير الشام او غيرها للدخول إلى إدلب، حيث أن دخولها يعتبر جزءاً من اتفاقية دولية هدفها السيطرة على المناطق التي تسيطر عليها قوى مصنفة على قائمة الإرهاب. واعتبر خليفة خلال اتصال هاتفي مع «القدس العربي»، أن تفاوض تركيا مع الهيئة لدخول ادلب حركة سياسية لضمان سلامة عناصر الجيش الحر الذين يشاركون في هذه العملية من اغتيالات الهيئة ومفخخاتها، التي تعتبر احدى الأدوات التي تستخدمها الهيئة في أي نزاع لها مع فصائل الجيش الحر كما قال.

وأشار إلى أن الأتراك دائماً ما يضعون فاصلاً زمنياً بين تصريحاتهم وأفعالهم، بهدف قياس نبض الشارع التركي والأحزاب السياسية، تحسباً لأي ردة فعل قد تحبط معنويات الجنود. وبالرغم من وجود تصويت برلماني للقيام بأي عملية تضمن حماية أمنها القومي من إرهاب «بي واي دي « أو تنظيم الدولة داعش. ويرى خليفة أن هيئة تحرير الشام لن تقوم بأي رد فعل سلبي على التواجد التركي في ادلب إذا كان الهدف منظمة بي واي دي «الإرهابية».