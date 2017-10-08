﻿الإنكليزيّان كاين وألي على رادار ريال مدريد!

مدريد – الأناضول: دخل الثنائي الدولي الإنكليزي هاري كاين وديلي ألي لاعبا توتنهام، دائرة اهتمام ريال مدريد للتعاقد معهما أو أحدهما خلال الانتقالات الصيفية المقبلة. ووفقا لصحيفة «ماركا» الإسبانية: «وضع ريال مدريد الثنائي كاين وآلي تحت المتابعة لضم أحدهما أو كلاهما خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة وأن الثنائي يخدم خطة الريال ومدربه الفرنسي زيدان في صناعة فريق المستقبل». وأضافت: «ريال مدريد لم يدخل سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة بقوة مثل أندية كبيرة أخرى، لأنه يعتمد على نجوم شباب أثبتوا أحقيتهم باللعب في سنتياغو بيرنابيو». وأشارت الى أن صفقة ضم اللاعبين قد تكلف الريال نحو 150 مليون يورو أو أكثر خاصة وأن اللاعبين مميزان في الساحة الإنكليزية والأوروبية حاليا، إضافة لصغر سنهما، كاين (24 عاما) وآلي (21 عاما).

إنكلترا ترغب في استضافة مونديال 2022 بدل قطر!

لندن – الأناضول: يتمسك الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم بآمال استضافة كأس العالم 2022، والحصول عليها من قطر الفائزة بشرف استضافتها. ووفقا لصحيفة «دايلي ميرور» البريطانية، فقد طلبت إنكلترا من الفيفا نيل استضافة مونديال 2022 بعد اتهام دول عربية لقطر بأنها «راعية للإرهاب». وأضافت، أن إنكلترا اعتادت على استضافة البطولات الكبرى، والتي كان آخرها دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة لندن عام 2012.

وأشارت إلى أن إنكلترا تملك ملاعب جاهزة على أعلى مستوى، ووسائل نقل متميزة للجماهير التي ستتواجد في ذلك العرس العالمي. ولم يصدر عن الجهات المختصة البريطانية، أية تعليقات حول صحة ما أوردته الصحيفة.

نوير لا يستبعد غيابا أطول من المتوقع

برلين – د ب أ: قال مانويل نوير، نجم حراسة المنتخب الألماني وبايرن ميونيخ، إنه ربما يغيب لفترة أطول من المتوقع، بسبب إصابته بكسر في القدم. وقال نوير (31 عاما)، إن عملية التعافي مستمرة، لكن «قد يستغرق الأمر (التعافي) نصف العام». وكان نوير أصيب بكسر شعري في القدم في أيلول/ سبتمبر الماضي، وأشارت التوقعات في البداية إلى إمكانية عودته للملاعب في كانون الثاني/ يناير المقبل. لكن في حالة استمرار برنامج التعافي حتى آذار/ مارس المقبل، سيعود إلى الملاعب قبل ثلاثة أشهر فقط من نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا. وأوضح نوير: «الأمور تسير جيدا في ما يتعلق بإعادة التأهيل. لدي شعور إيجابي للغاية.» وأكد أن هدفه يتمثل بالمشاركة ضمن المنتخب الألماني في رحلة الدفاع عن لقب المونديال، واصفا الهدف بأنه «حلم لنا جميعا.» ولم يشارك نوير مع المنتخب الألماني في أي مباراة خلال العام الجاري، وأناب عنه مارك أندري تيرشتيغن حارس برشلونة، والذي توج مع المنتخب بكأس القارات 2017 .

إصابة فيلايني تغيبه عن الملاعب أسبوعين

بروكسل – الأناضول: أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، غياب مروان فيلاني لمدة أسبوعين للإصابة التي تعرض لها خلال مباراة منتخب بلاده أمام البوسنة ضمن تصفيات المونديال. وسيغيب عن مباراة فريقه مانشستر يونايتد السبت المقبل أمام ليفربول في الدوري الإنكليزي. وتغلب منتخب بلجيكا على مضيفه البوسنة 4/3، حيث حسم التأهل للمونديال منذ جولتين.

الجزيرة الإماراتي يواجه أوكلاند النيوزيلندي في افتتاح مونديال الأندية

أبوظبي – الأناضول: أعلن الفيفا، عن كيفية إجراء قرعة كأس العالم للأندية التي ستقام في الإمارات في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، حيث ستكون مباراة الافتتاح بين بطل الدوري في البلد المستضيف وبطل أوقيانوسيا. ويخوض الجزيرة البطولة بصفته بطلا للدوري الإماراتي الموسم الماضي ليواجه أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا. وسينضم الفائز لباتشوكا المكسيكي بطل أمريكا الشمالية وبطل قارة إفريقيا وبطل قارة آسيا للعب مباريات الدور ربع النهائي في البطولة. وسيواجه الفائز من المباراة الثانية ريال مدريد بطل أوروبا في الدور نصف النهائي، فيما يواجه الفائز من المباراة الثالثة الفائز بلقب أمريكا الجنوبية والذي لم يحدد بعد. بينما سيلعب الخاسر في المباراة الثانية مع الخاسر في المباراة الثالثة لتحديد صاحب المركز الخامس.

المنتخب السعودي يكتسح نظيره الجمايكي بخماسية وديا

الرياض – د ب أ: اكتسح المنتخب السعودي نظيره الجمايكي، 5/2، في مباراة ودية. وسجل أهداف المنتخب السعودي سالم الدوسري في الدقيقة 22 وهزاع الهزاع في الدقيقة 37 وسلمان الفرج من ركلة جزاء في الدقيقة 44 ومحمد البريك في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول وعبدالله الجوعي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة. فيما سجل هدفي جمايكا ديفر أورجيل في الدقيقة 35 وجيرمان جونسون في الدقيقة 68. ويقيم «الأخضر» حالياً معسكراً إعدادياً بمدينة جدة، في إطار تحضيراته لكأس العالم، على أن يواجه منتخب غانا غدا.