﻿بطولة الصين: نادال يسحق كيريوس ويحرز اللقب

بكين – رويترز: قدم رفائيل نادال المصنف الأول عالميا أداء رائعا ليحرز لقبه الـ75 في منافسات الفردي عقب فوزه على الاسترالي نك كيريوس 6-2 و6-1 في نهائي بطولة الصين المفتوحة للتنس.

وتوج اللاعب الاسباني، الذي ظهر في النهائي 110 في مسيرته، بلقبه الأول في الصين المفتوحة منذ 2005 في ظل معاناة كيريوس المصنف الثامن، من عدم ثبات مستواه ونادرا ما سبب متاعب للمصنف الأول. وتفوق كيريوس المصنف 19 عالميا، الذي كان يتطلع لاحراز لقبه الأول هذا العام، في أول شوطين وضربة الإرسال في حوزته قبل أن يتراجع ويسمح لنادال بكسر إرساله مرتين ليحسم المجموعة الأولى. واكتسح نادال البالغ 31 عاما، المجموعة الثانية وتقدم 5-صفر قبل أن يفوز كيريوس بشوط واحد لكن اللاعب الاسباني حسم الأمور بعد ذلك محققا انتصاره 12 على التوالي. وهذه أول مرة يحصد خلالها نادال ستة ألقاب على الأقل في عام واحد منذ 2013، ليتقدم على روجر فيدرر والكسندر زفيريف ولكل منهما خمسة ألقاب هذا الموسم. وبخرت الخسارة آمال كيريوس في الظهور بالبطولة الختامية لموسم تنس الرجال إذ يحتل المركز الـ20 في سباق التأهل إلى بطولة لندن.