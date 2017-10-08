﻿فورمولا ـ 1: هاميلتون يقترب كثيرا من اللقب بعد فوزه في اليابان وانسحاب فيتيل

سوزوكا – د ب أ: فاز البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس بسباق الجائزة الكبرى الياباني بعدما بدأ السباق من مركز الانطلاق الأول، وقطع خطوة كبيرة نحو الفوز بلقب بطولة العالم لسباقات فورمولا-1 بعدما اضطر منافسه الألماني سيباستيان فيتيل سائق فيراري إلى الانسحاب مبكرا في حدث درامي تعرض له فريقه الإيطالي.

وحقق هاميلتون الفوز بالسباق الثامن خلال الموسم الحالي والسباق رقم 61 في مسيرته متقدما على ثنائي فريق رد بول ماكس فيرستابن ودانيال ريكاردو. كما وسع الفارق الذي يفصله عن فيتيل في صدارة الترتيب العام إلى 59 نقطة قبل اربعة سباقات فقط على انتهاء الموسم، حيث تسبب عطل في شمعة الإشعال في أحدث انتكاسة لفريق فيراري. وبوسع هاميلتون الآن ان يضمن الفوز ببطولة العالم للمرة الرابعة في السباق المقبل في اوستن بتكساس في 22 الجاري، وهو السباق الذي حقق من خلاله لقبه الأخير عام 2015. وفي سبيل التتويج بلقب بطولة العالم للمرة الرابعة يحتاج هاميلتون للفوز بسباق جائزة امريكا الكبرى للمرة الرابعة على التوالي مع حلول فيتيل في المركز السادس على أقصى تقدير، أو أن يحصل السائق البريطاني على المركز الثاني في السباق المقبل مع حلول فيتيل في المركز التاسع على أقصى تقدير. وقال هاميلتون: «كان يمكنني أن أحلم فقط بحدوث مثل هذه الفجوة، فيراري شكل تحديا هائلا طوال العام لكنني أدين بالفضل لفريقي». وأضاف: «قام الفريق بمهمة استثنائية، الفاعلية كانت في محلها، إنه فريق شديد التدقيق ولهذا نملك الفاعلية ونحقق النتائج».

وتصدر فيتيل الترتيب العام لفئة السائقين حتى الشهر الماضي ولكن منذ تعرضه لحادث تصادم مع زميله كيمي رايكونن وفيرستابين، أدى لخروجه من المنعطف الأول لسباق سنغافورة، وهو يعاني. وتعرض فيتيل لمشاكل في المحرك الاسبوع الماضي، ما أدى إلى انطلاقه من المركز الأخير في سباق ماليزيا، لكنه قام بمهمة جيدة وأنهى السباق في المركز الرابع، ولكن كل أحلام السائق الألماني تبددت على مضمار سوزوكا. وقال فيتيل: «اكتشفنا أن هناك مشكلة لم يكن هناك أي طاقة في السيارة في البداية، لقد فعلنا كل ما بوسعنا، شيء ما كسر، هذا يحدث، إنها خيبة أمل كبيرة». وبدأ هاميلتون السباق من مركز الانطلاق الأول وتفوق منذ المنعطف الأول على فيتيل قبل أن تصبح مشاكل سيارة فيراري أكثر وضوحا داخل المضمار. ونجح فيرستابن في تخطي فيتيل ثم تجاوزته ثلاثة سيارات أخرى ليصبح السائق الألماني في مشكلة حقيقية واضحة للعيان. وتدخلت سيارة الأمان لإزاحة سيارة كارلوس ساينز في آخر مشاركة له مع تورو روسو قبل الانتقال لرينو، بعدما تعرضت لعطل قبل أن يخبر فيراري سائقه فيتيل بالانسحاب في اللفة الرابعة.

وأوضح فيتيل: «إنه أمر مؤسف في سباقين متتاليين أعاني من مشكلة في الفاعلية، الآن من المهم الحصول على بعض الراحة لتقديم كل ما بوسعي في آخر أربعة سباقات، ولنرى ما سيحدث». وختم: «لا تزال لدينا فرصة هذا العام، بالتأكيد لا نملك الكثير بأيدينا ولكن بشكل عام أعتقد أن الفريق بحالة جيدة».