﻿ثلاثية المساكني تضع تونس على أعتاب المونديال و«هاتريك» بوطيب ينعش آمال المغرب… ونيجيريا أول المتاهلين

عواصم – رويترز: أحرز يوسف المساكني ثلاثة أهداف ليضع تونس قاب قوسين أو أدنى من التأهل لكأس العالم بعد فوزها الرائع 4-1 خارج أرضها على غينيا، وأحرز المهاجم خالد بوطيب ثلاثة أهداف ليقود المغرب لفوز ساحق 3-صفر على الغابون في الدار البيضاء ليضع بلاده في موقف جيد من أجل التأهل.

وألغى المساكني بهدف من ركلة حرة في نهاية الشوط الأول تقدم غينيا عن طريق نابي كيتا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 37 قبل أن يضع المنتخب التونسي في المقدمة في الدقيقة 75 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء. وجعل محمد أمين بن عمر النتيجة 3-1 لتونس بعد تمريرة من المساكني قبل أن يكمل لاعب الدحيل القطري الرباعية في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما وضع الكرة في الشباك إثر عرضية من الظهير الأيسر علي معلول. وطرد كيتا في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد تدخل قوي مع بن عمر، الذي قال: «قدمنا بداية جيدة لكن هدف غينيا بعثر أوراقنا قليلا إلا أن قوة شخصية الفريق قادتنا لإدراك التعادل قبل أن نقدم أداء كبيرا في الشوط الثاني ونهيمن عليه تماما. أصبحنا على بُعد خطوة واحدة من التأهل لكأس العالم وسنسعى للحسم ضد ليبيا في الجولة الأخيرة». وسبق لتونس التأهل لنهائيات كأس العالم أربع مرات أعوام 1978 و1998 و2002 و2006. وتملك تونس 13 نقطة من خمس مباريات في صدارة المجموعة الأولى مقابل عشر نقاط للكونغو الديمقراطية التي فازت 2-1 خارج ملعبها على ليبيا. وتحتاج تونس إلى نقطة واحدة من مباراتها الأخيرة ضد ليبيا الشهر المقبل لتحجز مكانها في النهائيات.

ووضع بوطيب المنتخب المغربي في المقدمة في الدقيقة 38 بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من نور الدين أمرابط من اليمين قبل أن ينتقل لاعب واتفورد للجناح الأيسر. وفي ظل مساندته بأكثر من 45 ألف مشجع باستاد «محمد الخامس» أضاف بوطيب الذي يلعب في الدوري التركي الهدف الثاني بعد عشر دقائق من الشوط الثاني بعد عمل جيد في الجهة اليسرى وسط هيمنة من «أسود الأطلس». واستفاد بوطيب من خطأ دفاعي في الدقيقة 71 ليكمل ثلاثيته بتسديدة بالقدم اليسرى في الزاوية العليا. ويتصدر المغرب المجموعة الثالثة بتسع نقاط من خمس مباريات متقدما بنقطة واحدة على كوت ديفوار الثانية قبل مواجهة حاسمة بين الفريقين في الجولة الأخيرة الشهر المقبل في أبيدجان. وسيكون المغرب بحاجة لنقطة واحدة ليضمن العودة لكأس العالم لأول مرة منذ 1998. وواصلت الجزائر نتائجها المخيبة فخسرت 2-صفر في الكاميرون ليستمر غيابها عن الانتصارات في المجموعة الثانية. وتأهلت نيجيريا إلى النهائيات عقب فوزها 1-صفر على زامبيا لترفع رصيدها إلى 13 نقطة من خمس مباريات مقابل سبع نقاط لزامبيا الثانية. وتأتي الكاميرون بطلة افريقيا في المركز الثالث ولديها ست نقاط بينما تتذيل الجزائر الترتيب بنقطة واحدة. وأحرز كلينتون نجي الهدف الأول للكاميرون في الدقيقة 25 عندما تلقى تمريرة طويلة وضعته في موقف انفراد بالحارس رايس مبولحي قبل أن يسدد في الشباك. وعزز البديل فرانك بانجوب تفوق الكاميرون قبل دقيقتين على النهاية بتسديدة اصطدمت بأحد مدافعي الجزائر وسكنت الشباك. وخرجت الجزائر، التي شاركت في آخر نسختين من كأس العالم، من سباق التأهل بعد خسارتها مرتين أمام زامبيا الشهر الماضي. وأحرز اليكس ايوبي هدف الفوز في الشوط الثاني لتصبح نيجيريا أول دولة افريقية تتأهل لكأس العالم بتغلبها 1-صفر على زامبيا. وأحرز مهاجم ارسنال هدف نيجيريا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 73 خلال مباراة مفتوحة شهدت إهدار ويلفريد نديدي وفيكتور موزيس فرصتين كانتا كفيلتين بتهدئة أعصاب أصحاب الأرض.