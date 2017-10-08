﻿كوستاريكا تقتنص بطاقة التأهل بتعادل مثير مع هندوراس

سان خوسيه – د ب أ: تأهل منتخب كوستاريكا إلى كأس العالم بعد تعادله المثير مع ضيفه هندوراس 1/1 في الجولة التاسعة من تصفيات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) المؤهلة للمونديال.

وتقدم إيدي هرنانديز بهدف لهندوراس في الدقيقة 66 من ضربة رأس مستغلا عرضية متقنة من روميل كويتو. لكن كيندال واستون نجم فانكوفر الكندي خطف هدف التعادل لكوستاريكا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع إثر عرضية متميزة من برايان رويز، لتشتعل الأجواء الحماسية بين الجماهير في ملعب «ناسيونال دي كوستاريكا». وكان المنتخب الكوستاريكي يحتاج إلى التعادل فقط، ليحسم تأهله، بينما كان الهندوراس يحتاج إلى الفوز وكذلك أمام المكسيك المتأهلة، كي يلحق بركب المتأهلين. ورفع منتخب كوستاريكا رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني بفارق خمس نقاط خلف المنتخب المكسيكي المتصدر.

وياتي المنتخب الأمريكي في المركز الثالث برصيد 12 نقطة يليه بنما وهندوراس ولكل منهما عشر نقاط، فيما يتذيل منتخب ترينداد وتوباغو الترتيب بثلاث نقاط. ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الاولى مباشرة إلى المونديال فيما يخوض الرابع منافسات الملحق الفاصل مع الفائز من الملحق الآسيوي الفاصل والذي يجمع بين سوريا وأستراليا.

وتختتم التصفيات غدا حيث تلتقي هندوراس مع ضيفتها المكسيك فيما تلتقي بنما مع ضيفتها كوستاريكا.