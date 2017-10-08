﻿المجموعة الثانية: البديل رونالدو ينقذ البرتغال ويقودها إلى مواجهة حاسمة أمام سويسرا

عواصم – رويترز: حل كريستيانو رونالدو بديلا ليسجل هدفا بمساعدة الحظ ليقود البرتغال للفوز خارج ملعبها أمام أندورا 2-صفر مبقيا على آمال فريقه في التأهل لنهائيات كأس العالم.

وأنقذ هدف رونالدو في الدقيقة 63 البرتغال في ظل معاناتها لاختراق دفاع أندورا وأعقبه هدف بواسطة اندريه سيلفا ليهيئ المجال لمواجهة أمام سويسرا متصدرة المجموعة الثانية في لشبونة غدا. وستحدد المباراة من سيقتنص صدارة المجموعة ويتأهل مباشرة لنهائيات روسيا ومن سيخوض ملحق التصفيات. وتتصدر سويسرا، التي فازت 5-2 على المجر، المجموعة بعدما حققت العلامة الكاملة برصيد 27 نقطة من تسع مباريات، وهي بحاجة للتعادل فقط، بينما ستتصدر البرتغال، التي تملك 24 نقطة وتتفوق بفارق كبير من الأهداف، المجموعة إذا فازت. ويتأهل متصدرو المجموعات التسع مباشرة إلى كأس العالم بينما تخوض أفضل ثمانية فرق تحتل المركز الثاني جولة فاصلة من مباراتي ذهاب وإياب من أجل أربعة مقاعد أخرى. وبغض النظر عمن سينهي منافسات المجموعة الثانية في المركز الثاني فانه سيتأهل لخوض الملحق. وبدت بطلة أوروبا بعيدة عن أي قدر من الإبداع وظلت تعاني على مدار أكثر من ساعة لاختراق منافسها القوي الذي أحكم دفاعاته بشدة على ملعب من العشب الصناعي بدا في حالة سيئة وليس جاهزا لإقامة مباراة بتصفيات كأس العالم. وقرر المدرب فرناندو سانتوس إبقاء رونالدو على مقاعد البدلاء منذ بداية اللقاء في ظل حصول الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال على بطاقة صفراء، ما كان يعني ابتعاده عن لقاء سويسرا في حال حصوله على إنذار آخر. وأضاع ريكاردو كواريزما أول فرصة حقيقية للبرتغال بعدما لعب الكرة برأسه عند القائم البعيد لكن كرته اصطدمت بالشباك الخارجية. وأضفى رونالدو شكلا أفضل على تشكيلة المدرب سانتوس مع مشاركته منذ بداية الشوط الثاني. ولم يكن تأثير رونالدو فوريا حتى أرسل جواو ماريو تمريرة عرضية غيرت مسارها في اتجاه الهداف التاريخي للبرتغال الذي تعامل معها مباشرة بتسديدة قوية في مرمى جوسيب غوميز حارس أندورا. ومثل هذا الهدف 79 لرونالدو في 144 مباراة دولية له وهو الثاني فقط الذي يسجله عقب حلوله بديلا. وأضاف سيلفا الهدف الثاني قبل أربع دقائق على النهاية بعدما سجل من مسافة قريبة بعد أن لعب دانيلو الكرة برأسه باتجاه سيلفا اثر تمريرة عرضية من رونالدو.