﻿المغني الفرنسي باتريك فيوري… الحزن البعيد الآتي من جبال أرمينيا

أصدر المغني الفرنسي باتريك فيوري ألبومه الجديد Promesse ، وهو الألبوم الثاني عشر للفنان الذي وُلد في مارسيليا سنة 1969 لأب أرمني وأم كورسيكية، وحظي بحياة متسعة وهوية منفتحة وتميز بالتنوع الثقافي وبقدرته على الغناء بأكثر من لغة، وبما يحمل بداخله من مشاعر كثيرة مختلفة مرتبطة بتاريخ جذوره الأصلية، فهو يغني بالفرنسية والأرمنية والكورسيكية والإيطالية، ويتميز صوته الذي يعد من أجمل وأقوى الأصوات الفرنسية بذلك الحزن العميق البعيد الآتي من جبال أرمينيا.

كانت مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) عام 1993 بداية شهرته حيث شارك بأغنية «ماما كورسيكا» وهي أغنية كتب نصفها باللغة الفرنسية وكتب نصفها الآخر باللغة الكورسيكية، وعبر من خلالها عن حبه لكورسيكا واعتزازه بذلك الجزء من نفسه الذي ينتمي إليها ويقول في أغنيته:الليلة أغني بالكورسيكية من أجلك.

وكذلك يغني فيوري كثيراً لأرمينيا وتمتلئ أغنياته بذلك الحزن العتيق وآلام المذبحة والذكريات الرهيبة ومشاعر الارتباط بالأرض والحنين الدائم لتلك البقعة، ويستخدم بعض الآلات الموسيقية الأرمنية كآلة الدودوك الحزينة التي تشبه الناي، ويقدم بعض أشكال الموسيقى الأرمنية التقليدية كما يغني بعض المقاطع التراثية الأرمنية الحزينة التي تشبه الموال.ولم يخل ألبومه الجديد من أغنية عن أرمينيا وهي أغنية بعنوان «قصتك الجميلة» عن الجدة ماريتزا التي تبكي بعدها عن أرمينيا وتتذكر حبيبها الشاب وقصة حبهما التي ترويها لأحفادها.

وكما كانت مسابقة «يوروفيجن» سبباً في شهرته الأوروبية، كان العرض المسرحي الموسيقي «نوتردام دو باري» سبباً في شهرته العالمية حيث جسد شخصية «فيبوس» وقدم أكثر من أغنية في ذلك العمل الشهير المأخوذ عن رواية «أحدب نوتردام» للأديب الفرنسي فيكتور هوغو، والذي حقق نجاحاً ساحقاً وانتشاراً كبيراً حول العالم بموسيقاه الرائعة وكلماته القوية المستوحاة من عبارات هوغو العظيم.

في ألبومه الجديد يغني باتريك فيوري بالفرنسية فقط ويقدم اثنتي عشرة أغنية وموسيقى تتنوع ما بين البوب والهيب هوب والراب، ويبدو أنه حرص على تقديم شكل أكثر حداثة سواء من خلال الموسيقى أو من خلال التعاون مع نجوم الأغنية الفرنسية الجدد الذين حققوا نجاحاً وشهرة كبيرة مؤخراً، فيقدم دويتو مع المغني الفرنسي الجزائري الأصل «سليمان» وهي أغنية الألبوم الرئيسية التي يحمل اسمها، ويقدم دويتو آخر مع «سوبرانو» المغني الفرنسي الشهير الذي تعود أصوله إلى جزر القمر بعنوان Chez nous وهي أغنية رائعة تحتفي بالحياة والحرية والتعدد واختلاف الثقافات والتعايش في فرنسا وفي مارسيليا تحديداً حيث ولد كل منهما وعاش هناك لفترات طويلة، تذكر الأغنية أسماء بعض المناطق الشعبية في مارسيليا والأصدقاء الذين عبروا البحار وأتوا من أماكن شتى هرباً من البؤس، الصداقة واللهجات المختلفة وتناول الطعام المتنوع من أطباق مغربية وإفريقية، والحرية التي وجدوها في فرنسا.

يمكن القول إن الألبوم بأكمله يدور حول الحياة، بكافة وجوهها ومختلف صورها وأشكالها، فتتناول أغنياته الكثير من الأفكار عن الحياة بشكل يدعو إلى التفاؤل على الرغم من الحزن والألم ويعدنا دائماً بالحياة الأجمل والأفضل، فيضم أغنيات عن الحياة التي نعيشها والحياة المثالية التي يجب أن تكون، والوعد بحياة أفضل، وذكريات الحياة التي كانت، والحياة التي ستنتهي حتماً وعما سيكون بعد الحياة.

فيقول في أغنية «يوماً ما» وهي واحدة من أجمل أغنيات الألبوم:يوماً ما سنرحل، لا تسألني لماذا، فأنا لا أعرف.يوماً ما سنذهب، لا تسألني إلى أين، سترى بنفسك ذلك المكان الذي سنذهب إليه حيث تختفي الآلام.فحتى هذه الأغنية التي لا تخلو من الحزن تعدنا بحياة أفضل.

كاتبة مصرية