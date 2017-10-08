﻿تحذيرعمال النوبات الليلية من البدانة المفرطة

لندن – «القدس العربي»: إذا كنت تعمل ليلًا، تجنب الأكل. هذا ما ينصح به باحثون، أكدوا في دراسة حديثة أن «نوبات العمل الليلية ستزيد من نسب البدانة أكثر من 35 من مئة».

ووفق ما نقلت صحيفة «دايلي ميل» فإن من يعملون خلال الليل تزداد نسبة إصابتهم بالبدانة. وأشارت الدراسة الصينية إلى أن نوبات العمل الليلية تعرقل إفراز المخ لهورمون ميلاتونين، إضافة إلى الإضرار بعملية الأيض في الجسم.

وذكرت إن من يعملون ليلا سيزداد وزنهم بصورة أسرع؛ بسبب بطء عملية الهضم. وقام الباحثون من الجامعة الصينية في هونج كونغ بتحليل أنماط عمل الموظفين مع مقارنتها بمستوى صحتهم، وذلك بعد أن قاموا بجمع بيانات متعلقة بـ 28 دراسة سابقة تشمل مئات الآلاف من الموظفين في مجالات مختلفة حول العالم.

وأكد أحد الباحثين أن نحو 7 مليار شخص على مستوى العالم يعملون في نوبات عمل ليلي، ودراستنا كشفت عن أن البدانة وزيادة الوزن بين الموظفين ترجعان إلى طبيعة العمل الليلية، أوضح أن التعرض للضوء الاصطناعي خلال الليل يعرقل ساعة الجسم البيولوجية، ما يحد من إفراز هورمون ميلاتونين، الذي يعرف بهورمون النوم.