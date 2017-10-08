﻿تركي قتل زوجته وحمويه ثم انتحر .. مباشرة على «فيسبوك»

لندن – «القدس العربي»: بعد أن أقدم على قتل زوجته ووالديها، انتحر شاب تركي مباشرة على «فيسبوك» ووفق صحيفة «دايلي ميل» فإن صديق جوكوز البالغ من العمر 24 عاما، انتحر عبر فيديو مباشر على «فيسبوك»معلنا شعوره بالندم لأنه قتل زوجته ووالديها في غمرة غضبه.

وذكرت الصحيفة أن الشاب استخدم بندقية صيد بعد خلاف عائلي بينه وبين حمويه، على خلفية منعهم له من رؤية ابنه البالغ من العمرعاما ونصف العام. وشاهد مقطع الفيديو الذي أزالته لاحقا إدارة «فيسبوك» أكثر من نصف مليون مشاهد.