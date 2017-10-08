﻿مذيعة النشرة الجوية تصاب بنوبة ضحك «هيستيرية»

لندن – «القدس العربي»:انتشر على منصات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مذيعة النشرة الجوية في قناة «سكاي نيوز» البريطانية وقد أصابتها نوبة ضحك هيستيرية لم تتوقف.

ونقلت صحيفة «ميرور» المقطع وردود فعل المغردين على «تويتر» الذين تفاجأوا من هذه النوبة التي بدت «غير متوقعة» و»محرجة». وأصيبت المذيعة بنوبة ضحك وهي تقدم النشرة الجوية. وقالت الصحيفة إن إيزوبيل لانغ حاولت المقاومة لكنها كانت تعود بشكل هيستيري للضحك. وقالت للمشاهدين: «إنّه يوم غريب. لا أعرف ماذا يجري لي. عادة لا أصاب بهذا».