﻿فضحية «جنسية» في غواصة بريطانية

لندن ـ «القدس العربي»: في فضيحة جنسية جديدة داخل البحرية الملكية البريطانية، أقيل أحد كبار الضباط في البحرية لإقامته علاقة جنسية «غير شرعية» مع زميلته، في غواصة نووية.

وكشفت صحيفة «تلغراف» البريطانية أن هذه هي الثانية التي تتم فيها إقالة ضابط للأسباب نفسها، مشيرة إلى أن الفضيحة بدأت تتسع داخل البحرية الملكية، حيث جرى إيقاف قائد الغواصة وضابط آخر بعد نشر تقارير تفيد أنهما كانا على علاقة غير شرعية مع زميلتين لهما».

وأعفي القائد ستيوارت أرمسترونغ من مهامه في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد كشف علاقته «غير الشرعية» مع إحدى الضابطات. كما جرى إيقاف مسؤول تنفيذي للغواصة (لم يذكر اسمه) للسبب نفسه ويعتبر اليد اليمنى للقائد.