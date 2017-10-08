﻿أول مسابقة لملكة جمال العالم على كرسي نقال

وارسو ـ أ ف ب: نظمت مسابقة غير مسبوقة في وارسو تنافست فيها 24 شابة من 19 بلدا للفوز بلقب ملكة جمال العالم على الكرسي النقال.. وقد توجت المشاركة البيلاروسية إلا أن النتيجة لا تهم فالجميع «فائزات».

وقالت التشيلية ماريا دياز (28 عاما) وهي لاعبة محترفة في كرة المضرب على كرسي نقال: «نحن جميعا فائزات لقد أقمنا علاقات صداقة جديدة وعشنا تجارب جديدة واختبرنا هذه الأجواء معا». وشددت الشابة التي تعرضت لحادث قبل عشر سنوات «إنها المرة الأولى التي يمكننا أن نظهر للعالم أننا قادرات فعلا على القيام بما نريد». وقد نالت لقب ملكة الحركة ولقب «لايفستايل ديزانيرز». وتوجت البيلاروسية الكسندرا شيشيكوفا (23 عاما) ملكة لجمال العالم في هذه المسابقة وهي طالبة في علم النفس والتربية الاجتماعية.

واختيرت الجنوب أفريقية ليبوهان مونياتسي وصيفة أولى والبولندية ادريانا زافادينسكي وصيفة ثانية.

ودعت المكلة المتوجة خلال الحفلة إلى «مكافحة القلق والخوف».

وانتخبت لاعبة كرة القدم وعارضة الأزياء الفرنسية نجاة مسكين صاحبة أجمل بسمة.

وخلال السهرة تبارت المشاركات أمام جمهور ضم نحو ألف شخص في ثلاث مسابقات هي الزي الوطني ولباس حفل استقبال ولباس السهرة.

ونظمت المسابقة بمبادرة من مؤسسة جيدينا تاكا البولندية وتهدف إلى «تغيير صورة المرأة المقعدة حتى لا تعرف فقط بالكرسي النقال والتشديد على أن في بعض دول العالم يبقى هذا الكرسي بعيدا عن متناول كثيرين» على ما أوضحت كاتارينا فويتاتشيك-جينالسكا البالغة 36 عاما والمقعدة أيضا وهي إحدى مؤسسات المشروع والمشاركة في رئاسة لجنة التحكيم.

وأضافت «إنها منصة مشتركة لكل النساء المعوقات للقول إننا لم نسع يوما إلى أن نكون مقعدات (..) ونريد أن ينظر إلينا على أننا أشخاص عاديون».

واختيرت المشاركات إما عبر مسابقات وطنية أو عبر منظمات غير حكومية اتصلت بها المؤسسة البولندية. وكان يحق لكل بلد أن يتمثل بمشاركتين.