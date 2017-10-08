﻿نساء أفغانستان ينافسن الرجال في مدرّجات كرة القدم

كابول ـ أ ف ب: تجلس شيبة رحيمي بهدوء بين جمع من النساء اللواتي يشاهدن من المدرّج مباراة لكرة القدم في كابول، لكنها لا تتمالك نفسها فتطلق صافرة مدويّة تشجيعا للاعبيها المفضلين.

وشيبة واحدة من عشرات النساء من أجيال مختلفة يستفدن من فرص قلّما تتكرر يمكن فيها للنساء الأفغانيات أن يشاركن في حدث ترفيهي عام.

ويبدو أن النساء الأفغانيات، برغم أنهن يعشن تحت ثقل تقاليد صارمة يفرضها المجتمع المحافظ في بلدهن، محظوظــــات في السماح لهن بحضــــور مباريات كرة القدم، علما أن ذلك محظـــور مثلا في إيران المجاورة.

وتقول شيبة، وهي طالبة في الحادية والعشرين من العمر «لا أحد يزعج الفتيات هنا أو يضايقهن» وهي تشاهد مع عائلتها مباراة بين فريقين لكرة القدم، أحدهما من هرات في وسط أفغانستان والثاني من مزار شريف في الشمال.

ومع انطلاق المباراة واشتداد الحمـــاسة يصبح مدرّج النســـاء، من جدّات وأمهات وحفـــــيدات، مكانا يضجّ بصيحات التشجيع وتتشابك فيه أعلام الفريق.

لم يكن مشهد من هذا النوع متخيّلا في زمن حكم حركة طالبان، حين كان يفرض على النساء ملازمة البيوت، ويحظر عليهن الخروج إلا بمرافقة رجل من العائلة، على أن يرتدين البرقع.

ومع أن عدد الذكور في المدرّجات أكبر بكثير من الإناث، إلا أن صيحات التشجيع من مدرّجات النساء تكاد تغطّي على تلك الصادرة من الرجال.

وقد بذلت أفغانستان جهودا كبيرة لتعزيز حضور النساء في الرياضـــــة، وتُرجـــم ذلك بنشوء فرق كرة قدم نسائية وإقامة بطولة لفرق النساء على مستوى البلد كله.

وإضافة إلى المشكلات المالية التي تعرقل هذا التوجّه، يبقى الخطر الأمني هو عامل القلق الأول في كل أنواع المباريات وفي كل التجمعات الكبرى عموما التي تشكّل الأهداف المفضّلة للمتشددين.