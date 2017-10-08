﻿نجوى كرم تنقذ معجبًا أردنيًا من رجال الأمن وتعانقه

■ لندن ـ «القدس العربي»: في لحظة حرجة، اضطرت المطربة اللبنانية نجوى كرم إلى قطع أغنيتها، بعد أن قفز أحد المعجبين إلى المسرح وهي تقوم بالغناء في العاصمة الأردنية عمّان.

وانتشر شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر محاولة رجال أمن الحفل منع أحد المعجبين من التسلل والاقتراب من المطربة اللبنانية، وهي تؤدي إحدى أغنياتها وسط تصفيق الجمهور. لكن للحظة وبعد بلبلة أحدثها رجال الأمن في تجمعهم قرب نجوى، أوقفت الأغنية وقالت عبر ميكروفونها: «مش عم يعمل جريمة، يريد فقط أن يسلم علي. اتركوه يصعد».

وظهرت نجوى كرم تعانق الشاب الذي أخذ منها الميكروفون ووجه إليها تحية حارة، فيما كان الجمهور يتفاعل مع «اللفتة» التي قامت بها الفنانة.