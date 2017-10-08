﻿انجلينا جولي تطوعت للقبض على مجرم حرب

لندن – «القدس العربي»: كشفت صحيفة «صنداي تايمز» أمس عن أن انجلينا جولي عملت متطوعة للقبض على أحد أشهر مجرمي الحرب في أفريقيا.

ووفق وثائق مسربة من المحكمة الجنائية الدولية، فإن جولي عرضت خلال اجتماع مع المدعي العام السابق لوريس اوكامبو أن تكون بمثابة «طعم» يقع فيه جوزيف كوني أحد أشهر أمراء الحرب في شمال أوغندا.

وأكدت الصحيفة أن هذا الاجتماع حصل في عام 2012 وعرضت خلاله الفنانة الأمريكية تطوعا أن تدعو كوبي إلى عشاء، ليتم بعده إلقاء القبض عليه.

ونقلت الصيحفة عن أحد الرسائل المسربة تأكيد المدعي العام أنه يريد أن يتم التركيز على تطوع جولي، قائلا: «انسوا المشاهيرالآخرين. هي الشخص المناسب. هي تودّ أن يتم اعتقال كوني. هي جاهزة».

وتم الكشف عن تلك المعلومات بعدما حصل موقع «ميديابار» الفرنسي على نحو 40 ألف وثيقة اطّلعت عليها «صنداي تايمز» ومكتب التعاون الاستقصائي الأوروبي.