اعتقال شقيق مهاجم مرسيليا في إيطاليا للاشتباه بتآمره في هجوم أخيه

“القدس العربي”- وكالات: قالت الشرطة الإيطالية يوم الأحد إنها اعتقلت شقيق أنيس حناشي وهو تونسي قتل شابتين بسكين خارج محطة قطارات مرسيليا قبل أسبوع في هجوم إرهابي محتمل.

وقال بيان للشرطة إن فرقة إيطالية من قوات مكافحة الإرهاب اعتقلت أحمد حناشي (25 عاما) في فيرارا بإيطاليا مساء يوم الأحد بموجب مذكرة اعتقال دولية أصدرتها فرنسا.

وقالت مصادر بالشرطة الفرنسية إن أنيس حناشي هتف قائلا “الله أكبر” وهو يقتل الشابتين.

وأردى جندي فرنسي المهاجم قتيلا. وأعلن تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) مسؤوليته عن الهجوم لكنه لم يذكر اسم منفذه.

وقال بيان الشرطة الإيطالية إن أحمد حناشي رصد في إيطاليا بعد تحقيق وصف بأنه “شديد التعقيد” وهو محتجز للاشتباه في تآمره في هجوم أخيه والانتماء لجماعة إرهابية.

ولم تتوفر معلومات أخرى عن العملية التي قال البيان إنها تمت بالتنسيق بين القضاء الفرنسي وسلطات مكافحة الإرهاب.