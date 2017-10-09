زعيم فنزويلا يشكر ترامب لأنه “منحه شهرة في أنحاء العالم”

“القدس العربي”- وكالات: سخر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد بتقديم الشكر له على الانتقادات التي وجهها له لتجعل منه شخصا مشهورا في أنحاء العالم.

وقال الرئيس الفنزويلي البالغ من العمر 54 عاما بعد عودته للبلاد بعد جولة شملت روسيا وروسيا البيضاء وتركيا “شرف لي أن يذكرني رئيس الإمبراطورية كل يوم”.

وأضاف ضاحكا خلال برنامجه الأسبوعي على التلفزيون الرسمي “هذا يعني أنني أقوم بشيء صائب”.

ووجه ترامب انتقادات متكررة لرئيس فنزويلا وحزبه الاشتراكي في العلن وخلال لقاءات مع رؤساء دول أخرى.

وقال مادورو “دونالد ترامب أصبح رئيس المعارضة في فنزويلا”.

ويحكم مادورو البلد العضو بمنظمة أوبك منذ عام 2013 لكن شعبيته تدهورت بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

وقال الرئيس الفنزويلي “لقد جعل مني شخصا مشهورا في أنحاء العالم. في كل مرة يذكرني فيها يحبونني أكثر” مشيرا إلى أنه حظي بإشادات في الخارج خلال زيارته لبلدان لها علاقات متوترة مع واشنطن.