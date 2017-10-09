الاحتلال يضرب موقعا لحماس بعد إطلاق صاروخ من غزة

“القدس العربي”- وكالات: قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه دمر موقعا تابعا لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة الأحد بعد أن أطلق مسلحون من غزة صاروخا صوب إسرائيل.

وأضاف جيش الاحتلال في بيان أن الصاروخ أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل لكنه سقط داخل الأراضي الفلسطينية.

وقال الجيش “ردا على ذلك استهدفت دبابة (إسرائيلية) موقعا لحماس ودمرته في جنوب قطاع غزة”.

وذكر مسؤولون في غزة أن أحدا لم يصب عندما قصفت الدبابة موقع استطلاع لحماس قرب الحدود مع إسرائيل.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ. وقالت إسرائيل إن حماس تتحمل مسؤولية ما يحدث في القطاع.

وتلتزم حماس بوقف إطلاق نار فعلي مع إسرائيل منذ حرب 2014 لكن خلايا مسلحة صغيرة من السلفيين الجهاديين تواصل إطلاق الصواريخ من حين لآخر على إسرائيل. وعندما تحدث تلك الهجمات عادة ما تأمر حماس مقاتليها بإخلاء الأهداف المحتملة لرد إسرائيل.