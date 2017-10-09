اليونيسيف: عدد أطفال مالي المهددين بالمجاعة في ازدياد

“القدس العربي”- وكالات: حذر صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، الاثنين، من أن خطر المجاعة الذي يهدد الأطفال في مالي، بغرب أفريقيا التي يعصف بها العنف، يزداد حدة.

وتظهر بيانات جديدة من منطقتي تمبكتو وجاو المتضررتين أن أكثر من 15 بالمئة من الأطفال هناك يواجهون سوء التغذية الحاد، بما يمثل مستوى “حرجا” طبقا للخطوط الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية.

وفي عام 2016، كان عدد الأطفال دون سن الخامسة ممن يعانون سوء التغذية الحاد في هاتين المنطقتين أقل بقليل من 15 بالمئة، وتم اعتباره “خطيرا” آنذاك.

ومن المتوقع أن يواجه 165 ألف طفل سوء التغذية الحاد في عام 2018، في جميع أنحاء البلاد، أي بزيادة قدرها 23 ألف طفل عن عام 2017.

وقالت لوسيا إلمي، ممثلة اليونيسف في مالي: “ينبغي علينا توفير العلاج المنقذ للحياة وأن نتأكد أنه يمكن أن يتماثل كل طفل من هؤلاء للشفاء تماما”.

وبحسب البنك الدولي، يموت طفل من بين كل عشرة في مالي، واحدة من أفقر دول العالم، قبل بلوغه سن الخامسة.

وتعاني مالي من انعدام الاستقرار والعنف منذ عام 2012.

وتواصل جماعات إسلامية مختلفة استغلال الفوضى، التي عمت البلاد في أعقاب انقلاب عسكري وقع عام، 2012 في شن هجمات، رغم وجود قوات عسكرية أجنبية في المنطقة الشمالية للبلاد.