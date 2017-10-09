ماي تعتبر أن “الكرة” باتت بـ”ملعب” الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق ببريكست

“القدس العربي”- وكالات: ستوجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي دعوة لزعماء الاتحاد الأوروبي إلى ابداء “مرونة” في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي ستستأنف الاثنين، اذ انها تعتبر ان “الكرة” باتت الان “في ملعبهم”، على ما اعلن مكتبها.

ويجتمع فريقا التفاوض خلال النهار في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل لإجراء جولة خامسة من مفاوضات بريكست.

وستتوجه تيريزا ماي الى مجلس العموم الاثنين بالقول ان “الكرة الان في ملعب” زعماء الاتحاد الاوروبي، بحسب تصريحات لها نشرها مكتبها بشكل مسبق.

وستضيف بحسب تلك التصريحات “انا متفائلة باننا سنتلقى ردا ايجابيا”، وستطلب ايضا من الاوروبيين ان يبدوا “المرونة” التي ستتيح بدء المرحلة الثانية من المفاوضات التي يريدها البريطانيون بفارغ الصبر.

بيد أن هذا السيناريو يبدو مستبعدا، إذ أن الشروط التي حددتها البلدان الـ27 الاعضاء في الاتحاد لا يزال تحقيقها بعيد المنال. فقد طالبت تلك الدول بتحقيق تقدُّم في ملفات ذات اولوية تتعلق بانفصال بريطانيا، خصوصا ما يتعلق بالتسوية المالية لخروجها من الاتحاد والعواقب التي ستترتب على ايرلندا جراء بريكست.

وتحتاج ماي إلى احراز بعض التقدم في مفاوضات بريكست العالقة التي تستأنف الاثنين.

فرئيسة الوزراء البريطانية تكافح من أجل البقاء في منصبها منذ حزيران/ يونيو، عندما جاءت مغامرتها بالدعوة إلى انتخابات مبكرة بنتائج عكسية فخسرت غالبيتها البرلمانية.