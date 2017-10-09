الجيش اليمني يصد هجوما للحوثيين في “شبوة”

“القدس العربي”- وكالات: صد الجيش اليمني، فجر الاثنين، هجوما للحوثيين على أحد المواقع بمحافظة شبوة (شرق)، بحسب مسؤول عسكري في مديرية التوجيه المعنوي.

وقال المصدر للأناضول، مفضلا عدم كشف هويته، إن الحوثيين شنوا هجوما فجر الاثنين على موقع للجيش اليمني بمنطقة “العكدة” في مديرية “عسيلان” التابعة لمحافظة “شبوة”.

وأضاف المصدر، أن قوات الجيش اشتبكت مع الحوثيين وتمكنت من صد الهجوم بعد معركة استمرت لساعات.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل جندي، وإصابة ثلاثة آخرين، دون التحقق من معلومات حول الضحايا في صفوف الحوثيين، بحسب مسؤول التوجيه المعنوي.