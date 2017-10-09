العراق: العثور على مقبرة تضم رفات 20 عنصراً من “الدولة” غرب الرمادي

“القدس العربي” – وكالات: أعلن مصدر عسكري عراقي الاثنين، عن العثور على مقبرة تضم رفات 20 عنصراً من تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) غرب الرمادي.

وقال المقدم علاء فاضل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن “قوات الجيش العراقي عثرت صباح اليوم على مقبرة تضم 20 جثة لعناصر داعش، كانت عناصر داعش قد دفنتهم خلال معارك تحرير مدينة الرمادي.”

وأضاف أن “العملية جاءت على هامش قيام الجيش العراقي بعملية تفتيش في منطقة أبو الجير ذات الطبيعة الصحراوية غرب ناحية الرحالية (90 كلم غرب الرمادي)”.

كانت القوات العراقية حررت مدينة الرمادي عاصمة محافظة الأنبار أواخر عام 2015 .